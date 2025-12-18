桃機第三航廈北廊廳完成3周試營運 12/25正式啟用
桃園機場第三航廈北登機廊廳經過約3周試營運後，預計於25日正式啟用。交通部長陳世凱今天表示，旅客、機組如果對動線等有意見，都可以提出，會在啟用前調整到最好狀態。桃機表示，第三航廈主體及南登機廊廳預計在民國116年完工啟用。
桃機第三航廈北登機廊廳是第三航廈首個啟用的設施，自12月1日起試營運。根據桃機發布的邀請函，第三航廈北登機廊將在12月25日正式啟用，並將舉辦啟用典禮。
第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，桃機公司在105年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊羅傑斯（Rogers Stirk Harbour + Partners）得標。
交通部長陳世凱受訪說，這段期間他都有到現場觀察試營運，15日也再度到北廊廳；第一批入境航班進來的時候，不管是旅客，還是航空公司機組員、機長，很多人一走進來都很驚喜，還不知道自己是第三航廈北廊廳的第一批旅客、第一個航班，現場的回饋都很好。
陳世凱說，目前看起來，入境動線順暢，三座電扶梯疏運人潮效果不錯，有需要輪椅或行動不便的旅客，也有兩部大型電梯可以使用；這些都是希望大家一到國門，就感受到「友善、好使用」。
陳世凱強調，現在還在試營運階段，希望旅客及航空公司、機組員，如果覺得動線等哪裡還可以更好，都可以給意見，會在25日啟用前調整到最好，且回饋不只用在北廊廳，未來第三航廈主體等也會納入參考。
根據桃園機場官網，第三航廈計畫是依據行政院100年4月11日核定的機場園區綱要計畫，及交通部100年8月25日核定實施計畫為基礎而規劃，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應近年快速成長客運量，提升桃園機場服務品質。
其他人也在看
試營運滿意度破4.5顆星！桃機第三航廈北廊廳世界級設計接軌國際：8座大型登機門、橘紅色空橋與13公尺挑高空間 打造台灣驕傲的絕美新國門
北廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到臺灣新門面的好機會放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
《即刻刺殺》盼掀台灣動作電影熱潮 朱栢康、傅孟柏搭檔廝殺最惡反派李李仁
《即刻刺殺》故事講述因罪惡感纏身而退隱多年的殺手，為了救身患重病的女兒，不得已復出並找回決裂的前搭檔韓焱，暗殺政客獨子，捲入逃不掉的權力清算。近年台灣影壇少見大動作規模電影，本片動作設計規模數一數二，融合獨特暴力美學與台灣宗教信仰元素，朱栢康、傅孟柏、李...CTWANT ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
上班族氣炸！國一楊梅休息站動線優化「塞更兇」 尖峰時段回堵
國道一號楊梅服務區動線優化引發通勤困擾！高公局為解決頻繁事故問題，調整道路動線卻意外造成嚴重塞車，民眾怨「原本30分鐘路程，現在幾乎拉長一倍時間」。高公局表示調整後「分隔島從兩處減為一處，可降低車輛失控撞分隔島問題」，目前仍處於民眾適應期，已在鄰近路段增加開放路肩緩解交通壓力。該服務區自2021年12月25日啟用不到4年，已發生10餘起事故，交通安全問題亟需妥善解決！TVBS新聞網 ・ 24 分鐘前 ・ 2
議約總值不只3億 軟銀鷹傳加碼綁定中職「龍之子」
CPBL（Chinese Professional Baseball League，中華職棒大聯盟）最強「龍之子」徐若熙，今年球季後行使旅外自由球員權利，目前正與軟銀鷹議約中，日媒傳出最新進度，原本3年、15億日幣(約3億台幣)合約，如今傳出金額再上調。太報 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
聖誕節迎新國門！桃機「第三航廈北登機廊廳」 12/25 正式啟用
[Newtalk新聞] 桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，至今已快3週，對此，交通部長陳世凱表示，交通部規劃將於12月25日正式營運，並於當日下午2時於候機區舉行啟用典禮，試營運期間收集的意見都將在啟用前調整到最好。 桃機第三航廈各項工程如火如荼進行中，預計2027年底前全數完工，其中北廊廳今年9月率先完工，12月1日先行試營運，目前已邁入第三週。北廊廳全長738公尺，自第二航廈D10往後延伸，登機門編號D11至D18，設有8個雙走道靠橋停機位，每年提供580萬人次服務能量。 對此，陳世凱今日指出，目前來看入境動線順暢，3座電扶梯疏運人潮效果不錯，有需要輪椅或行動不便的旅客，也有2部大型電梯能使用，由於現在還在試營運階段，使用北廊廳的旅客、航空公司、機組員，若覺得動線、指標或服務哪裡還可以更好，都可以給意見，會在12月25日正式啟用前調整到最好。 桃園機場公司表示，第三航廈未來可容納4500萬人次，空側北側目前共開放8個大型登機門，未來南側將再增加8個，另有靠華航側5個門位，加上遠端登機門6個，整體可支撐約2000萬人次空側旅客，未來桃園機場整體容量可望提升至約8200萬新頭殼 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
花蓮首宗國民法官案！2惡煞圍毆打死情敵哥哥 最高院駁上訴定讞
前年7月間，花蓮一名高姓男子，因爭風吃醋、約蔡姓情敵外出談判，未料遲遲等不到蔡男，又改約蔡男胞兄出來，之後夥同曾姓友人等，暴力圍毆蔡男胞兄，導致其最終因顱腦損傷不治。花蓮地院一審由國民法官審理，判處高男19年8月、曾男8年6月，二審維持原判。案件上訴最高院，今（18日）最高院駁回上訴，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
3人吃喜酒「包3100玩具鈔+名片」！新人點禮金簿傻眼 怒轟：哪來的臉
婚禮紅包該怎麼包，一直是難解之題。但一名女網友抱怨，近日家人舉辦婚宴，男方親友吃喜酒時，帶了2名陌生人一同前往，沒想到3人總共包了「3100元玩具鈔」，讓他們相當傻眼，氣喊「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？」文章曝光後，眾人也驚呼「這太沒水準了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
取貨免拿卡！數位憑證皮夾上路 三大電信響應
（記者許皓庭／台北報導）數位發展部昨日（17）正式發表「數位憑證皮夾」App 試營運成果，攜手中華電信、遠傳、 […]引新聞 ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
逢甲商圈疑旅店拆帆布肇禍 天降纜線砸騎士
騎車在路上竟然「天降電纜」，台中一名騎士騎車經過逢甲商圈，突然飛來一條黑色電纜線調在馬路上，砸向機車和對向車道的白色轎車，當時疑似是附近有旅店正在拆除帆布廣告，造成第四台電纜掉落，工程行強調會，當下就...華視 ・ 30 分鐘前 ・ 發起對話
台南拖吊業者處理國道車禍 "不速之客"冒名警察干擾
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南有拖吊業者在國道上處理車禍，卻突然出現一名男子自稱西港派出所警察，還不但斷跳針問"你不知道我是誰嗎？"，在現場放話嗆聲，甚至還疑似意圖開車衝撞，讓拖吊業者相當傻眼。台南警方表示這名男子並非西港派出所員警，也提醒冒用警員身分是有刑責的。民視 ・ 30 分鐘前 ・ 發起對話
味全龍大進補！3投1補入隊 傳曾仁和月薪破40萬
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中職味全龍球團今（18）日公布戰力補強，一次補進3位投手及1位捕手，其中包括上一季效力樂天桃園的前旅美投手曾仁和。...FTNN新聞網 ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
冬至吃「這些」比湯圓更開運！命理師曝9招轉運法
生活中心／綜合報導隨著天氣逐漸變冷，今年的冬至也即將到來，2025年節氣交會的時間落在12月21日深夜23點04分。對此，命理師楊登嵙指出，冬至是一年中「陰極轉陽」的重要節點，象徵陽氣回升、運勢翻轉，也被視為難得的開運時機。不過他也提醒，節氣前後半個月，屬牛、馬、羊、豬的民眾要特別留意健康狀況，尤其是心臟與血管問題更需多加注意，生活作息與飲食也不能掉以輕心，避免因寒冷或不當活動而引發意外受傷。民視 ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
義大利豪車中國市場"打到骨折" 人民幣30萬兩天搶光光
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導義大利豪車品牌瑪莎拉蒂，過去以卓越性能和精緻內裝聞名，依照車型、年份和配備不同，在台售價落在350萬到2000萬台幣區間，但現在豪車在中國出現多次大降價，甚至起跳價約新台幣176萬元就能入手，幾乎是大打四折，主要是疫情影響新舊車款同時出售，影響了市場價格。「我們知道它在全世界都是獨一無二的。」從座艙到車體，經過精密工程、頂級手工技藝，奠定義大利豪華跑車瑪莎拉蒂的身價，但今年下半年以來，跑車皇后，卻在中國跌落神壇，迎來多輪大降價。瑪莎拉蒂今年下半年以來，在中國迎來多輪大降價。（圖／民視新聞）中國河北經視主播亦萍：「一輛瑪莎拉蒂官方指導價90萬，現在甩賣價35萬，比一輛國產的ModelY還要便宜。」中媒報導，燃油版格雷嘉打折後，空車價只剩38.8萬元人民幣，約新台幣172萬元，相當於打了6折，純電版更是大打4折，從89.88萬人民幣，降到只剩35.88萬，在上海地區，僅僅2天就被搶光。抖音片段：「已經淪落到，和BBA國產冰箱彩電大沙發搶飯碗了，要知道這車之前可是得賣到百八十萬。」車商賣一輛虧一輛，卻不敢不降，被形容是大型事故現場，義大利豪華跑車在中國銷量，從2017年巔峰時期的1.44萬輛，暴跌到今年前9個月只賣出1228輛，9月全中國更是賣不到百輛，車市的大幅萎縮，是否代表中國經濟還在衰退？汽車達人認為台灣車市和中國不同，但局部風險仍在。（圖／民視新聞）汽車達人Money：「價格一旦崩跌信仰就很難回來，這不是某個品牌的失敗，而是一個時代正在改朝換代當中，台灣車市會不會走上中國的這條路呢？答案是不太一樣，但是局部會有風險，台灣市場小，稅制高，品牌數量也有限，不像中國新能源車滲透率高達40%，台灣目前電動車的佔比只有8%左右的數量，不容易出現全面的價格戰，豪車也基本上不太會有腰斬的事情。」專家認為，台灣車市與中國車市，難以相提並論，但未來關稅政策、電動車銷量不穩，以及補助政策等，都將影響車市買氣何時回春。原文出處：瑪莎拉蒂中國市場「打到骨折」 人民幣30萬就能入手 僅兩天搶光光 更多民視新聞報導eTNGA 的逆襲！Toyota 小改款 bZ4X 會讓 n7 毫無還手餘地嗎？全面禁售燃油車計畫確定退場，歐盟確認不再強制 2035 年執行零排放計畫中國對歐豬肉徵反傾銷稅"最高19.8%" 歐盟抗議:虛假指控民視財經網影音 ・ 5 小時前 ・ 1
未曾在FBI工作過、散布陰謀論！FBI副局長爭議纏身請辭 將回主持老本行
美國聯邦調查局副局長邦吉諾（Dan Bongino）宣布將於下個月請辭，結束短短不到一年的任期，川普也證實此消息，表示邦吉諾將回到節目主持的老本行。邦吉諾是FBI史上首位沒有職業探員背景的副局長，上任後屢因脾氣火爆，在社群媒體引發不滿與質疑。美媒指出，他不僅多次與資深探員意見衝突，還曾公開散布陰謀論，與FBI過往的文化格格不入。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
房市冷氣團發威！北台灣推案1.1兆創五年新低 「兩縣市」砍半最慘
住展雜誌統計2025年北台灣新成屋、預售屋住宅產品推案量達1.1兆元，不敵大環境冷氣團比去年下修3成，雖為兆元水位，卻是2020年破兆紀錄以來最低，推案熱區北北桃竹當中，以新竹地區年減幅最深，減少50.4%，次低為台北市減幅47.5%。太報 ・ 2 小時前 ・ 4
經典賽／3強投加入美國隊！ 道奇貝茲「怕老婆提離婚」不參戰
世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，美國隊已招募多名頂級野手加入，投手則是由海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）領銜，如今再加入3名投手，大都會隊超級新人麥克林（Nolan McLean...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前 ・ 發起對話
吊車大王宣布「再添2小老婆」 網狂讚：真漂亮
64歲「吊車大王」胡漢龑，因身家破百億、擁有4妻14兒女而備受矚目。近日他在社群發布再添「2個小老婆」，還連喊好幾次「開心」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。中天新聞網 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
桃園女兒來了！舒華拍觀光宣傳片「美神降臨」韓飯吶喊：想朝聖桃園
桃園觀光形象宣傳影片找來韓團i-dle台灣成員舒華擔任代言人，透過其清新美貌與在地連結，展現桃園多樣風景與文化特色。宣傳片中舒華漫步大溪老街、體驗橫山書法藝術館，以親身經歷帶領觀眾領略桃園之美。影片一經發布便引起熱烈迴響，不僅吸引台灣民眾關注，更有許多韓國粉絲表示要來台朝聖舒華的故鄉。此外，韓國女團Apink也將在桃園跨年演出，成員普美更在近日宣布明年5月將與製作人Rado結婚的喜訊。TVBS新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
不只賣家電！486震撼宣布再扮紅娘：重啟婚友聯誼服務
電商企業家486先生陳延昶今（18）天宣布，他要再扮「紅娘」，推出非典型、有溫度的交友企劃。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
快訊／才到職2個月！竹北分局偵查佐上午沒到班 同事找到他…已成屍
新竹縣竹北分局一名20多歲的偵查佐，今（18日）上午被發現陳屍於車內，初步調查無外力介入的跡象，上午未依時到班，同仁開始聯繫並啟動查找機制，最後找到他的座車，人已經明顯死亡，相關死因仍待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話