桃機第三航廈北廊廳完成3周試營運 12/25正式啟用

桃園機場第三航廈北登機廊廳經過約3周試營運後，預計於25日正式啟用。交通部長陳世凱今天表示，旅客、機組如果對動線等有意見，都可以提出，會在啟用前調整到最好狀態。桃機表示，第三航廈主體及南登機廊廳預計在民國116年完工啟用。

北登機廊廳裝設1488組Halo燈具，散發柔和光影層次特性，搭配開放廊廳引導視線向上延展，營造寬闊通透空間感。（圖／桃園國際機場公司提供）

桃機第三航廈北登機廊廳是第三航廈首個啟用的設施，自12月1日起試營運。根據桃機發布的邀請函，第三航廈北登機廊將在12月25日正式啟用，並將舉辦啟用典禮。

第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，桃機公司在105年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊羅傑斯（Rogers Stirk Harbour + Partners）得標。

交通部長陳世凱受訪說，這段期間他都有到現場觀察試營運，15日也再度到北廊廳；第一批入境航班進來的時候，不管是旅客，還是航空公司機組員、機長，很多人一走進來都很驚喜，還不知道自己是第三航廈北廊廳的第一批旅客、第一個航班，現場的回饋都很好。

陳世凱說，目前看起來，入境動線順暢，三座電扶梯疏運人潮效果不錯，有需要輪椅或行動不便的旅客，也有兩部大型電梯可以使用；這些都是希望大家一到國門，就感受到「友善、好使用」。

陳世凱強調，現在還在試營運階段，希望旅客及航空公司、機組員，如果覺得動線等哪裡還可以更好，都可以給意見，會在25日啟用前調整到最好，且回饋不只用在北廊廳，未來第三航廈主體等也會納入參考。

根據桃園機場官網，第三航廈計畫是依據行政院100年4月11日核定的機場園區綱要計畫，及交通部100年8月25日核定實施計畫為基礎而規劃，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應近年快速成長客運量，提升桃園機場服務品質。