桃機第三航廈北廊廳正式啟用 拚2045年客運量8300萬人次

總統賴清德視察桃園機場第三航廈北登機廊廳各項設施。(記者劉信德攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場第三航廈北登機廊廳今天(25日)正式啟用，總統賴清德說，桃園機場轉型升級，朝2045年客運量8300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.27兆元經濟效益的目標邁進。

第三航廈北廊廳全長738公尺，挑高13公尺的開放空間搭配大面積玻璃帷幕，由普立茲克獎英國建築大師理查羅傑斯(Richard Rogers)設計，旅客可近距離欣賞飛機起降。

北廊廳新增8個靠橋停機位，其中2個是全國首次導入多架航空器機坪系統(MARS)，可彈性容納1架大型廣體客機、或2架窄體客機同時停靠，提升機坪智慧調度效率。

北廊廳12月1日開始試營運，到12月24日期間有超過5.8萬名旅客、259架次航班使用，現場問卷調查滿意度包括整體體驗、環境清潔、空間感及舒適度、公共設施便利性、登機門指示、航班資訊、現場標誌、服務人員等總體滿意度超過4.6顆星。

根據桃園機場公司規劃，未來第三航廈預計在2027年底完工，導入智慧、綠能的建築概念，融合在地文化與藝術美學，打造一座兼具先進科技、運輸觀光與人文底蘊的多功能航廈。

北廊廳的設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中不須轉換樓層，簡化搭機流程，使旅客能以最短步行距離登機或轉機，大幅提升旅客便利性。

交通部長陳世凱說，啟用的北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步。北廊廳在服務設計、動線規劃及無障礙環境方面也導入多項創新，包括一站式安檢(One Stop Security)讓轉機旅客免重複安檢、出發與抵達層設置電動走道並全面優化指標與資訊顯示，目標就是讓旅客一到國門，就覺得「看得懂、走起來順、用起來方便」。

陳世凱說，來自旅客的意見不僅將用於北廊廳持續優化，未來也會成為第三航廈主體及其他廊廳設計的重要參考。

桃園機場第三航廈北登機廊廳正式啟用。(記者劉信德攝)

總統賴清德視察桃機第三航廈北登機廊廳設施。(記者劉信德攝)

總統賴清德視察桃機第三航廈北登機廊廳設施。(記者劉信德攝)

