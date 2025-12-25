桃機第三航廈北廊廳正式啟用 總統致詞籲總預算付委

桃園機場第三航廈北登機廊廳今(25)日正式啟用，由總統賴清德、行政院長卓榮泰、桃園市長張善政及交通部長陳世凱等共同見證剪綵。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園機場第三航廈北登機廊廳今(25)日正式啟用，由總統賴清德、行政院長卓榮泰、桃園市長張善政及交通部長陳世凱共同見證剪綵，宣告桃機正式邁向轉型里程碑，將大幅提升國門運能與旅客服務品質。

賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮，在致詞時表示，當初在競選總統時提出的重要政見，就是第三航站要在2027年如期完工，並希望在2032年前，第三跑道能夠完工。

總統並語重心長的表示，國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這種情況下，希望國會能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算應該要儘速付委。

總統強調，政黨競爭難免，但不能犧牲國家、人民利益，敬請立法院能審慎、通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算，也應該要審查。

桃園機場第三航廈北廊廳自12月1日起展開試營運，1日至14日為試營運第一階段，自12月15日起進入第二階段試營運，開始增加到場航班進行驗證測試，至24日截止，試營運期間共執行259架次，旅運量達58801人次。

機場公司表示，北登機廊廳由英國世界頂尖RSHP建築事務所設計，採用開放式候機空間，大面積玻璃帷幕結合室外遮陽板，引入自然光線；動線設計融入色彩漸變概念，從報到大廳主色黃色、電梯橘色到空橋橘紅色，強化識別與導引功能。廊廳內並設有雙向電動步道，減少旅客步行時間，沿途可欣賞公共藝術作品。

出入境樓層配置亦與既有登機長廊不同，出發層設於三樓、抵達層設於四樓，動線清楚明確，出發旅客可由第二航廈D10登機門銜接至D11至D18登機門。桃機董事長楊偉甫先前也推薦最佳拍照打卡點位於D18登機門旁，可遠眺飛機滑行、跑道景觀及台灣海峽夕照，視野遼闊。

此外，北廊廳新設8個機門，未來南廊廳完工後亦將提供8個機門，第三航廈主體另設5個靠橋機門，整體完工後將新增13個機門。預計於2027年底啟用的第三航廈，設計導入「台灣雲彩」意象，機場公司表示，屆時將為國人帶來耳目一新的航廈體驗。

總統賴清德並語重心長的表示，國家持續在進步，希望國會能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算，應該要儘速付委。(記者劉信德攝)

