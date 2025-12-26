桃機第三航廈北廊廳正式啟用！ 賴清德：盼2027年順利完工

總統賴清德、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱等人出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」。（圖／翻攝自總統府官網）

桃園機場第三航廈北廊廳12月1日起試營運，並於昨天（25日）正式啟用，積服務259架次航班、5.8萬名旅客。總統賴清德出席啟用典禮時指出，期許2027年第三航廈能順利完工，目標是希望在2045年，讓桃園機場客運量可達8300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.2兆元經濟效益。

賴清德25日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」，在致詞時表示，桃園機場開航數十年來，始終扮演守護國門、連結世界的重要角色，今年第一航廈與第二航廈服務的客運量高達4869萬人次，已超過原設計標準，因此急需一個新的航廈提供更多、更好的服務，包括推動AI新十大建設、亞太資產管理中心，吸引國際人才、科技與資金，或是落實國內內需市場、觀光產業發展，都需要新的航廈。

賴清德提到，目前主體航廈鋼構屋頂最後一根弧樑將於12月29日安裝，期盼2027年第三航廈能順利完工；因為採取先建後遷的政策，第三航廈完工後才能進行第三跑道施工，因此希望能在原先預訂期程內順利完工，不要超過2032年。

賴清德說，因量體擴大，聯外交通至關重要，因此國一甲、國二甲快速道路須如期完成，主體航廈下方的「機場捷運A14站」也必須同步完工，以避免未來的交通壓力。

賴清德強調，長遠目標是希望在2045年時，讓桃園機場客運量可達8300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.2兆元經濟效益。

行政院長卓榮泰則指出，桃園機場走過近50年，北廊廳是機場的重要新設施，設計兼顧開放與機能兼備的候機空間，旅客從報到到登機不需轉換樓層，大幅簡化流程、提升便利性。

交通部長陳世凱說，北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，包括服務設計、動線規劃及無障礙環境都導入了多項創新，像是一站式安檢、出發與抵達層設置電動走道等等，強化相關指標，讓旅客能感受到便利及溫度。

桃園機場公司也表示，北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，設有D11至D18共8座登機門，並有2個全國首次導入的多架航空器機坪系統（MARS），以利容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，提升機坪調度彈性和效率；另外，北廊廳還有有大面積玻璃帷幕，讓旅客能近距離欣賞飛機起降，截至12月24日有5萬8801名旅客、259架次航班使用，正式營運後每日約可提供40個航班服務。

