桃機第三航廈北廊廳試營運！旅客滿意度破4.5星

桃園國際機場第三航廈北廊廳12月1日開始試營運，截至14日已累計服務122航班、逾2.6萬人次使用。立法院交通委員會昨日前往考察，對這項國門建設的階段性成果表示肯定。

北廊廳全長738公尺，設置8個雙走道靠橋停機位，登機門編號為D11至D18。設施採用挑高寬敞的候機空間設計，配備大面積玻璃帷幕、充足的充電座椅等現代化設備。根據旅客回饋，普遍認為候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，以滿分5顆星計算，平均滿意度超過4.5顆星。

12月15日，機場公司首次開放入境航班試營運。星宇航空JX-790班機中午12時05分自菲律賓克拉克機場飛抵桃園機場，成為第一架停靠北廊廳入境的航班。首位從北廊廳入境的旅客趙先生表示，新航廈很漂亮、很先進，設備比較好、比較新，與出境時的第二航廈相比，感覺很不一樣。一名菲律賓旅客則表示，第三航廈新穎又漂亮，比起第一航廈給人更舒服的感受。

交通部長陳世凱視察首班旅客入境情形時表示，北廊廳是三航廈建設重要階段性成果，是讓全世界看到台灣新門面的好機會。他希望本月底北廊廳就可以正式啟用，試營運期間蒐集的意見將作為後續改善優化的重要參考。

外交部長林佳龍也在臉書分享對北廊廳的讚賞。他回顧擔任交通部長期間，面對第一、第二航廈不堪負荷的困境，重新檢視第三航廈設計內容，在保留國門意象前提下，刪除過於繁複且不適合台灣氣候的設計，降低施工難度。第三航廈主體工程於2021年3月順利發包，並提前因應缺工問題，確保工程進度不受影響。

立法院交通委員會召委李昆澤建議，桃機應持續提升設施功能、服務效能及旅客便利性，並研議於旅客指示牌面增加中英以外語言，同時確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全。

第三航廈各項工程持續進行，預計2027年底前全數完工。北廊廳的成功試營運，不僅展現台灣航空建設的進步，更為提升國際旅客對台灣的第一印象奠定重要基礎。

