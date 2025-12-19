桃機第三航廈北廊廳試營運 服務品質獲好評

第三航廈北廊廳試營運至今，旅客滿意度總體評價4.58顆星，整體服務表現獲旅客肯定。圖：機場公司提供

桃園機場第三航廈北廊廳試營運持續穩健推進，截至昨(18)日止，已執行航班184架次，旅運量達4萬392人次，航班目的地、出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。機場公司於試營運期間同步辦理旅客滿意度調查，總體評價部分平均得分為4.58顆星（滿分5顆星），結果顯示整體服務表現獲旅客高度肯定及正面好評。機場公司將持續蒐集航空公司及旅客體驗與回饋意見，為12月25日正式啟用做好準備，也將以更加精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。

廣告 廣告

第三航廈北廊廳12月25日正式啟用，將以更加精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。圖：機場公司提供

機場公司表示，12月1日到12月14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達2萬6562人次。自12月15日起，試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，15日至18日，共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次，到場航班14架次，旅運量達1萬3830人次。

不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶過長、不放置不合規行李、不讓行李包裝鬆散，就能減少行李卡關、破損或延誤的風險，讓旅途更順暢。圖：機場公司提供

在旅客滿意度方面，總體評價平均得分為4.58顆星，其中四項核心指標平均得分分別為環境觀感4.59顆星、設施便利性4.41顆星、資訊清晰度4.43顆星、服務人員4.66顆星，顯示旅客對北廊廳各面向普遍給予正面回饋。旅客建議如調整廣播聲音、步行距離等，機場公司均已立即調整或提供愛心車等方案，持續優化服務。

為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，提醒旅客掌握六大訣竅。圖：機場公司提供

機場公司表示，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，今年耶誕節與元旦有許多民眾自行請假安排出國行程，預估12月25日耶誕節航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次。

最後，機場公司提醒，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡，免費申辦，旅客亦可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早三天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

索取發票不得加收5％營業稅 北區國稅局：定價須內含稅額

中壢中平商圈爆銀樓搶案 民眾見義勇為助警方逮人