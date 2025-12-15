桃機第三航廈北廊廳試營運 首批入境旅客讚新穎舒適
桃園國際機場第三航廈北廊廳自12月1日展開出境航班試營運後，15日首度規劃入境航班測試。桃園機場公司統計，截至12月14日止，北廊廳已累計服務122架次航班、超過2萬6千人次旅客。交通部長陳世凱15日也親自到場迎接首批入境旅客，並期盼年底前順利正式啟動。
桃機公司表示，15日中午安排試營運期間首班入境航班，由菲律賓克拉克機場飛抵桃園的星宇航空班機率先抵達。交通部部長陳世凱與桃園機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫特別現身迎接首班入境旅客，並發送象徵好兆頭的「限定款乖乖」，與旅客及機組人員一同分享第三航廈啟用的喜悅。
成為北廊廳試營運後首名入境旅客的趙先生表示，踏入第三航廈感到相當驚喜，不僅空間明亮、設計新穎，整體氛圍也相當先進，與先前出境時使用的第二航廈感受截然不同。
另有自菲律賓來台旅遊的外籍旅客指出，從第三航廈北廊廳步行至第二航廈行李提領區約需10多分鐘，距離適中、行走輕鬆無負擔，加上新航廈整體視覺與動線規劃舒適，讓人留下深刻印象，也很高興能親身見證新航廈啟用的時刻。
陳世凱表示，今天是試營運期間首次開放入境航班，不論旅客或航空公司機組員都感到相當新鮮，整體通關流程順暢。他也歡迎旅客踴躍提供意見，作為後續修正與改善的參考。北廊廳銜接第二航廈設有3座電扶梯及2部電梯，方便旅客使用，期望月底前能順利正式啟用，相關經驗也將作為未來第三航廈及其他廊廳規劃的重要依據。
