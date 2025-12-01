桃機第三航廈北廊廳試營運！首批旅客體驗「科技感十足」

北廊廳從「二航廈D10」延伸，需走「15分鐘」。（圖／TVBS）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟動試營運，民眾紛紛拿起手機記錄這歷史性的一刻。第一批使用新航廈的旅客對於這座設計新穎、充滿科技感的設施感到興奮與驚喜。北廊廳試營運期間將有華航、長榮飛往札幌以及星宇航空飛往曼谷的3個航班率先使用，預計25日正式營運。交通部規劃將以國際航空公司的北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線為優先使用對象，以提高動線順暢度。

在試營運首日，飛機已在停機坪等候，機場工作人員也準備就緒，迎接即將登機的旅客。現場旅客對能成為首批使用者感到非常興奮，一位旅客表示感到很開心、很興奮也很意外。新航廈內部設計以落地窗為特色，搭配黃色座椅和橘紅色登機門牌，讓旅客能更快找到登機位置。此外，航廈還設有按摩椅和販賣機，提供舒適的休息空間。有旅客形容這裡感覺很新穎且充滿科技感。

旅客可透過第二航廈D10登機門延伸出來的走道抵達第三航廈北登機廊廳，但需步行至少15分鐘，提醒旅客記得預留足夠時間。第三航廈總共設置8個登機門，12/1試營運將有3個航班試運行，包括飛往札幌的華航、長榮航空班機，以及飛往曼谷的星宇航空班機。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，未來航班會越來越多，機場必須進行壓力測試，將以滾動檢討方式進行，每一座空橋都會啟用並正式運轉。經過交通部多次討論後，第三航廈航線分配將以國際航空公司華航、長榮、星宇的北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線為優先，以提高動線順暢度。

交通部長陳世凱強調，目前雖然是試營運階段，尚未全部啟動，但希望透過幾次試營運讓第三航廈北廊廳運作更完善。為因應持續成長的旅運量，桃園機場已於今年7月先啟用仍在建設中的「臨時過夜機坪」，該工程預計明年春節前完工，未來將新增16個停機位，強化航班調度與停放需求。至於第三航廈的其他區域，包括主體航廈、南廊廳和多功能大樓，預計將於2027年完工，屆時將進一步提升旅客的出入境體驗。

