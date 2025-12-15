桃機第三航廈北廊廳首迎入境旅客 交長盼月底正式啟用

機場公司今日開放北廊廳入境航班試營運，交通部長陳世凱由桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫陪同到場視察首班旅客入境情形。(記者朱沛雄攝)

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕機場公司今日開放北廊廳入境航班試營運，中午自菲律賓克拉克機場返台的星宇航空JX-790班機是第一架停靠北廊廳入境的航班，第一次從北廊廳入境的旅客表示新航廈很漂亮，外籍旅客也覺得很舒服，與第一、航廈有不同感受，交通部長陳世凱在視察首班旅客入境情形時表示，希望本月底北廊廳就可以正式啟用。

北廊廳12月1日起試營運，開放出境航班使用，根據機場公司統計資料顯示，截至12月14日共累計122出境航班、逾2.6萬旅客使用北廊廳登機，今天下午首次規劃試營運期間入境航班，星宇航空公司JX-790班機中午12時05分自菲律賓克拉克機場飛抵桃園機場，成為第一架停靠北廊廳入境的航班。

旅客從北廊廳下機後，從三航廈走回到二航廈通過檢疫、證照查驗及海關入境。第一位自三航廈北廊廳入境的旅客趙先生表示，出國的時候從舊的航廈出去，沒想到回台灣是新的航廈，覺得很漂亮、很先進，看起來設備比較好、比較新，跟出境時的第二航廈相比，感覺很不一樣。一名來台旅遊的菲律賓旅客表示，從第三航廈北廊廳走到第二航廈的行李提領處，步行大約10幾分鐘，覺得很輕鬆，第三航廈新穎又漂亮，比起第一航廈給人更舒服的感受，很開心能見證新航廈的使用。

交通部長陳世凱由桃園國際機場公司董事長楊偉甫陪同到場視察首班旅客入境情形，並發送「Taoyuan Airport北登機廊廳外觀限定款乖乖」給乘客及機組員。

陳世凱表示，試營運期間開放第一班入境航班，旅客及航空公司機組員都不知道自己是首批使用的人，首架航班入境過程順利，歡迎旅客、航工公司機組員能提供更多修正改善意見，希望月底北廊廳可正式啟用，旅客提供的修正意見也會作為未來第三航廈跟廊廳參考。

機場公司今日開放北廊廳入境航班試營運，交通部長陳世凱與桃園國際機場公司董事長楊偉甫到場發送限定版乖乖給旅客。(記者朱沛雄攝)

交通部長陳世凱表示，首架航班入境過程順利，歡迎旅客、航工公司機組員能提供更多修正改善意見，希望月底北廊廳可正式啟用。(記者朱沛雄攝)

機場公司今日開放北廊廳入境航班試營運，第一次從北廊廳入境的旅客表示新航廈很漂亮，外籍旅客也覺得很舒服。(記者朱沛雄攝)

機場公司今日開放北廊廳入境航班試營運，旅客從北廊廳下機後，從三航廈走回到二航廈通過檢疫、證照查驗及海關入境。(記者朱沛雄攝)

