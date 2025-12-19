桃機第三航廈北廊廳12/25正式啟用 迎接跨年疏運

記者古可絜／綜合報導

桃園機場第三航廈北廊廳試營運持續推進，截至昨（18）日止，已執行航班184架次，旅運量達40,392人次。耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，今年耶誕節與元旦有許多民眾自行請假安排出國行程，第三航廈北廊廳將於12月25日耶誕節正式啟用，預估航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次。

機場公司表示，12月1日到12月14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達26,562人次；自12月15日起，試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，15日至18日，共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次，到場航班14架次，旅運量達13,830人次。

此外，機場公司提醒，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），免費申辦，旅客亦可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早3天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

第三航廈北廊廳將於12月25日耶誕節正式啟用，預估航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次。（桃園機場公司提供）

第三航廈北廊廳12月25日正式啟用，將以更加精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。（桃園機場公司提供）

為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，機場公司提醒旅客掌握6大訣竅。（桃園機場公司提供）