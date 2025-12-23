桃機第三航廈北廊廳12/25正式啟用 桃機定時導覽活動、外國人入境提醒、加速出入境通關資訊一次看！

桃園機場第三航廈北廊廳試營運持續穩健推進，預計12/25正式啟用，截至12/18止，已執行航班184架次，旅運量達40,392人次，航班目的地/出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。此外，第三航廈主體及南登機廊廳，預計在民國116年完工啟用。

第三航廈北登機廊廳

全長738公尺、挑高達13 公尺的第三航廈北登機廊廳，以先進的建築工法、高規格的設施與嶄新的空間設計，打造符合國際航空樞紐標準的舒適候機環境。北登機廊廳開放式候機區的寬敞舒適，大面積玻璃帷幕將遮陽板及骨架設置於室外，遮陽板有效調節光線、保持室內溫度舒適，也不阻擋視線，還可近距離欣賞飛機起降；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

開放式候機區的寬敞舒適（圖片來源：桃園國際機場股份有限公司）

旅客滿意度獲正面評價

機場公司於試營運期間同步辦理旅客滿意度調查，體評價平均得分為4.58顆星（滿分5顆星），其中四項核心指標平均得分分別為：環境觀感4.59顆星、設施便利性4.41顆星、資訊清晰度4.43顆星、服務人員4.66顆星，顯示旅客對北廊廳各面向普遍給予正面回饋。旅客建議如調整廣播聲音、步行距離等，均已立即調整或提供愛心車等方案，持續優化服務。

桃園機場定時導覽活動

為提供旅客更豐富的機場體驗，桃園機場公司即日起每週六定時舉辦導覽活動，由導覽志工親切帶領介紹機場建設與航空特色，近距離體驗機場的多元風貌。活動採定時、定點方式進行，相關資訊如下：

導覽時間：每週六 下午14:30～15:00

集合地點：第二航廈南側5樓商場 第三航廈模型展區

導覽內容：機場簡介、第三航廈模型解說、觀景台賞機體驗

更多資訊：桃園國際機場網站、桃園國際機場FB

桃園機場第二航廈戶外觀景台（圖片來源：桃園市政府）

外籍旅客入境須上網填寫電子A卡

另外貼心提醒的是，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），免費申辦，亦可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早三天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

加速出入境通關六大訣竅

1.出發前務必確認護照效期：出發前務必再次確認護照效期至少6個月以上，並預先洽詢航空公司有關各國入境之相關規定。

2.善用智慧化服務：可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態，並多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率。

3.搭乘大眾運輸工具：機場園區內使用電子票證搭乘機場捷運可享免費優惠，也可選擇24小時服務、具備機場排班登記證的合法計程車，計程車均有固定上車處，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點，支援多元支付工具，不用換現金也可輕鬆搭乘。請勿搭乘違法攬客車輛，不但沒有乘客險，更可能被超收費用，延誤旅遊行程。

4.託運行李「四不原則」：不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶過長、不放置不合規行李、不讓行李包裝鬆散，就能減少行李卡關、破損或延誤的風險，讓旅途更順暢。

5.行動電源及藍牙耳機一律不可託運：行動電源及藍牙耳機（含充電盒）均屬含鋰電池之隨身電子用品，基於飛航安全規範，一律不得託運，應置於手提行李隨身攜帶。建議旅客同時做好端子保護與防短路措施，避免擠壓、受潮或碰撞造成異常，確保安檢與登機流程更順利。

6.減少複查安檢更順暢：為提升安檢效率並降低複查機率，通過安檢前可先完成準備，將外套、帽子與金屬物品先行取下並集中放置，隨身物品有序分裝，以利快速通過檢查。另傳統打火機須隨身攜帶且以1個為限，請勿放入託運行李或多件攜帶，避免因不符規定而延誤通關。

