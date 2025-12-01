桃機第三航廈北廊試營運 旅客激讚臺灣的驕傲

記者李佩玲、曾振祿／綜合報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳昨日起試營運，首日安排中華、長榮及星宇等3家國際航空，服務約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷；機場公司也特別送給旅客限量特製版乖乖，旅客對於能夠體驗北登機廊廳感到興奮，並大讚非常現代化，是臺灣的驕傲。

機場公司表示，在英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規劃下，北登機廊廳有許多嶄新設計，包括開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別；出發從第二航廈D10登機門銜接D11—D18登機門，設有清晰指標引導旅客。

機場公司也特別準備限量特製版乖乖送給旅客，特製版乖乖包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳的外觀設計，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場也設置拍照打卡區，許多旅客紛紛與手拿版和大型乖乖合影，現場氣氛溫馨熱鬧。

試營運首日，旅客對於能夠體驗北登機廊廳感到興奮，王姓旅客說，整體感覺非常新穎，科技感十足，空間明亮寬敞且舒適；顏姓旅客表示，新的候機室的色彩鮮豔明亮，整體設計相當活潑生動；李姓旅客則表示，北登機廊廳非常現代化，是臺灣的驕傲。

<桃園國際機場第三航廈北登機廊廳昨日試營運，機場公司表示，北登機廊廳的開放式候機區，擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板，旅客能將飛機起降美景一覽無遺。（中央社）