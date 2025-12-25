桃機第三航廈北登機廊廳啟用 邁入嶄新級機場時代

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天(25日)舉辦啟用典禮，北登機廊廳不僅提升旅客體驗，也宣告臺灣國門正式邁入嶄新級的機場時代，總統賴清德、行政院長卓榮泰親自出席，並宣告2027年主體航廈將正式啟動。

桃園國際機場在12月1日到24日試營運階段相當順利，總統賴清德表示，特別要利用這個機會跟國人報告，這是國門的新願景，共同見證開啟航運新的篇章，行政院的團隊充分掌握桃園機場第三航站的各項工程進度，並且予以即時妥善的解決，另外也要感謝所有工程團隊，因為這是一個是世界級的重大建設，後續寄望第三航廈可以提供更好的服務空間。

總統賴清德表示，桃園機場數十年來是首要連結世界的重要角色，希望未來完成三項挑戰，第一項目標就是第三航站要如期在2027年完工，第二個目標就是國一甲、國二甲的快速道路一定要如期延伸，桃捷A14站也要如期完成，第三個目標比較宏觀，希望在20年後服務的客運量可以達到8千3百萬人次。

行政院長卓榮泰表示，臺灣已成為亞太樞紐，在這裡過境轉機的旅客與接踵而來的國際旅客也會非常多，此時要注意航空站的服務能不能達到國際水準跟要求，第三航廈就是一大重點。

