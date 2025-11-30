桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 增580萬人次服務量

第三航廈北燈廊廳12月1日將試營運。（翻攝自臉書@林國顯）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳，明（12月1日）試營運，將有助於提升航班運作彈性！交通部常務次長林國顯今（11月30日）指出，新增的8個大型登機門，可增加每年580萬人次的服務能量。

「非常高興，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳明天12月1日終於開始要邁入試營運了！」林國顯於臉書撰文指出，新增北側8個大型登機門，可增加桃機1年580萬人次的服務能量。

桃園機場第三航廈主航廈及南登機廊廳，則預計於2027年底完工並正式啟用，林國顯指出，未來整體第三航廈可以1年新增4,500萬人次，桃機整體能量跟服務水準大幅提升超過1年8,000萬人次。

林國顯透露，知名咖啡品牌與餐飲店都已進駐，優質的服務及設施到位，希望能帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。他坦言，這項工程真的不容易，「真的要給這麼多年來努力不懈的桃機所有施工跟各方支持的籌備團隊，大大的鼓掌跟加油。」

