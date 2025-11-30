桃機第三航廈北登機廊廳試營運 旅客讚臺灣的驕傲
記者李佩玲／綜合報導
桃園機場第三航廈北登機廊廳今（1）日起試營運，首日安排中華、長榮及星宇等3家國籍航空航空，服務約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷；機場公司也特別送給旅客限量特製版乖乖，旅客對於能夠體驗北登機廊廳感到興奮，並大讚非常現代化，是臺灣的驕傲。
機場公司表示，在英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規劃下，北登機廊廳有許多嶄新設計，包括開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別；出發從第二航廈D10登機門銜接D11－D18登機門，設有清晰指標引導旅客。
機場公司也特別準備限量特製版乖乖送給旅客，特製版乖乖包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳的外觀設計，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場也設置拍照打卡區，許多旅客紛紛與手拿版和大型乖乖合影，現場氣氛溫馨熱鬧。
試營運首日，旅客對於能夠體驗北登機廊廳感到興奮，王姓旅客說，整體感覺非常新穎，科技感十足，空間明亮寬敞且舒適；顏姓旅客表示，新的候機室的色彩鮮豔明亮，整體設計相當活潑生動；李姓旅客則表示，北登機廊廳非常現代化，是臺灣的驕傲。
機場公司表示，北登機廊廳試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，並蒐集航空公司及旅客實際體驗與回饋，為年底正式啟用做好準備。
桃機第三航廈北登機廊廳啟動試營運作業，首日華航、長榮及星宇出發航班運作順利。（機場公司提供）
北登機廊廳首日啟用共服務約968名旅客。（機場公司提供）
許多旅客紛紛與手拿板和大型乖乖合影，現場氣氛溫馨熱鬧。（機場公司提供）
