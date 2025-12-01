桃機第三航廈北登機廊廳試營運 盼耶誕節前啟用

（中央社記者余曉涵台北1日電）桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天起試營運，每天將在前一天檢討後安排營運，明天初步規劃6航班，3家國籍航空各2航班。桃機公司董事長楊偉甫說，期待耶誕節前可正式啟用。

桃機第三航廈北登機廊廳試營運，首日共3航班、968人，機場公司特別送旅客限定款乖乖，這是第三航廈第1個即將正式啟用的設施，預計第三航廈主體及南登機廊廳在民國116年完工啟用。

桃機第三航廈歷經3度流標，在106年正式開工。桃機公司總經理范孝倫向媒體表示，第三航廈是在100年時訂下要興建，104年核定相關計畫（總經費新台幣746.89億元），中間遇到物價上漲、缺工困難等狀況。

108年時，第三航廈變更設計，包含把屋頂造型簡化，原本波浪設計改平頂，大片玻璃天窗也取消，原先13萬朵的雲頂天花，只保留室內9萬朵，取消室外的4萬朵，降低工程難度，並規劃北登機廊廳可以先提前完工啟用。

范孝倫說，109年時因應萬物齊漲，原物料上漲幅度大，加上工資等，將經費追加到956億元，後續因整體情勢變化大，有了第3次修正，經費追加至1280多億元。

北登機廊廳今天起試營運，范孝倫表示，將持續針對航空公司及地勤提供的回饋意見參考精進優化，例如作業面希望廣播聲音再大一些、關門秒數調整提升效率等，希望在正式啟用前可以達到最佳狀態。

至於何時正式啟用，范孝倫表示，預計年底前正式啟用。楊偉甫說，期待耶誕節前可以啟用。

第三航廈主體部分，楊偉甫指出，目前桃機第三航廈的進度為83%，還有很多項目要持續進行，免稅店及貴賓室等還在準備中。

交通部次長林國顯說，第三航廈完工後，預計可以容納每年4500萬人次。

范孝倫補充，第三航廈將會優先由國籍航空進駐。

根據桃園機場官網，第三航廈計畫是依據行政院於100年4月11日核定的機場園區綱要計畫，及交通部於100年8月25日核定實施計畫為基礎而規劃，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應近年快速成長客運量，提升桃園機場服務品質。

第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，桃機公司在2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊羅傑斯（Rogers Stirk Harbour + Partners）得標。（編輯：管中維）1141201