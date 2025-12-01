桃機第三航廈北登機廊廳試營運 迎接年底正式啟用

記者曾振祿／桃園報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳今（1）日正式啟動試營運，首日迎來中華航空CI130、長榮航空BR116及星宇航空JX741等3家國籍航空，共計約968名旅客，分別飛往日本札幌及泰國曼谷。班機表定起飛時間分別為08:35、09:30及09:25，整體運作順暢。本次試營運將透過不同時段及出入境航班的安排，密集驗證各項設施的完善度及作業流程，並蒐集航空公司及旅客的實際體驗與回饋，為預計於年底的正式啟用做好萬全準備。

機場公司董事長楊偉甫表示，為確保北登機廊廳試營運順利進行，機場公司自10月起，已與航空公司、地勤業者、設備維護商及清潔、保全等相關單位召開多次會議並進行演練，務求讓所有團隊成員完整熟悉作業流程。11月28日起，更成立「北登機廊廳試營運準備暨應變小組」，持續完成各項整備作業，反覆確認各項細節，期盼能為旅客提供最完善周全的服務。楊董事長也特別感謝機場大聯盟所有合作夥伴的支持與投入，期望能為旅客帶來更直觀、更順暢的使用體驗，並期許北登機廊廳試營運順利穩定，為旅客留下美好的第一印象。

試營運首日，許多旅客對於能夠搶先體驗北登機廊廳感到相當興奮。即將前往北海道札幌的王姓旅客表示：「沒有預料到可以成為首批使用者，整體感覺非常新穎，科技感十足，空間明亮寬敞且舒適，令人印象深刻。」另一位顏姓旅客則說：「新的候機室色彩鮮豔明亮，整體設計相當活潑生動，我很喜歡這種充滿活力的氛圍。」更有旅客覺得自己今天像貴賓一樣，一進入廊廳就受到熱情迎接，還有工作人員贈送限量版的乖乖，感到非常驚喜。

機場公司指出，在英國世界頂尖RSHP建築事務所的精心設計規劃下，北登機廊廳擁有許多嶄新的設計亮點。開放式的候機區域採用大面積的玻璃帷幕及室外遮陽板，讓自然光線得以充分進入，營造明亮舒適的空間感。旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳的主色黃色、電梯的主色橘色，到空橋的主色橘紅色，不僅強化了辨識度，也有效引導旅客行進方向。此外，雙向電走道的設置，則能大幅縮短旅客的步行時間，讓旅客在移動的過程中，還能欣賞沿途牆面的公共藝術作品，增添機場體驗的豐富性。

在出入境樓層配置方面，北登機廊廳也與既有登機長廊有所不同。出發層設於3樓，抵達層則設於4樓，樓層分明，方便旅客清楚識別。出發旅客可從第二航廈D10登機門銜接至D11-D18登機門，廊廳內設有清晰明確的指標，引導旅客順利抵達目的地。

為了慶祝試營運首日，機場公司特別準備限量特製版的乖乖贈送給旅客，祝福大家在全新北登機廊廳的陪伴下，旅途平安順利。這款特製版乖乖的包裝上，印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳的外觀設計，可愛的Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，相當吸睛。現場也特別設置了拍照打卡區，吸引許多旅客紛紛與手拿版和大型乖乖合影留念，現場氣氛溫馨熱鬧。

桃園機場第三航廈北登機廊廳預計將於年底正式啟用，機場公司與服務大聯盟將全力投入，持續精進各項服務品質，以嶄新的風貌迎接來自全球各地的旅客。機場公司也將持續傾聽旅客的回饋與建議，並根據實際情況進行調整與優化，為正式啟用做好最充分的準備，期盼能為旅客提供更優質、更便捷的機場體驗。

<桃機北登機廊廳試營運，旅客讚：明亮舒適、科技感十足。(桃園機場公司提供)

<旅客與手拿板和大型乖乖合影，現場氣氛溫馨熱鬧。 (桃園機場公司提供)

<北登機廊廳試營運首日，桃機送乖乖祝旅客旅途平安順利。(桃園機場公司提供)

<第三航廈北廊廳試營運啟動，968名旅客搶先體驗。(桃園機場公司提供)

<第三航廈北登機廊廳啟動試營運作業，首日華航、長榮及星宇三出發航班運作順利。(桃園機場公司提供)

<北登機廊廳今起試營運，中華航空CI130準時完成後推作業。(桃園機場公司提供)