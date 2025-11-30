桃機第三航廈北登機廊廳 明天試營運

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場第三航廈北登機廊廳，明天12月1日試營運！交通部常務次長林國顯今天(30日)表示，新增的8個大型登機門，可增加每年580萬人次的服務能量。

林國顯表示，由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計的空間與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，映入進出旅人的回憶。

林國顯也說，知名咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，優質服務跟設施到位，希望能帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。

廣告 廣告

他也坦言，這項工程真的不容易，「真的要給這麼多年來努力不懈的桃機所有施工跟各方支持的籌備團隊，大大的鼓掌跟加油。」

未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，桃機能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

蔣萬安挨批校慶遲到 害學童狂曬1小時 建安國小回應了

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

