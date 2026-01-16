桃機第三航廈完工倒數，新國門的效益與挑戰！【獨立特派員】
北廊廳率先啟用緩解國門容量壓力
2025年耶誕節，桃園機場第三航廈北登機廊廳正式投入營運，由總統賴清德、行政院長卓榮泰及交通部長陳世凱共同揭開序幕。北廊廳全長738公尺，室內挑高達13公尺，不僅視覺開闊，更從第二航廈延伸新增了8個大型登機門。
根據交通部估計，北廊廳的啟用每年可增加580萬人次的服務容量。交通部長陳世凱指出，這項設施是送給國人的耶誕禮物，象徵第三航廈建設邁出關鍵的第一步。總統賴清德則強調，無論是吸引國際科技人才或落實國內內需市場，台灣都需要一座現代化的新航站來作為門面與樞紐。立法委員王義川進一步分析，北廊廳率先開放，核心目的在於即刻緩解桃機長期以來登機口與停機坪不足的沉重壓力。
負荷量長期爆表三航廈興建勢在必行
桃園機場第一航廈與第二航廈分別於47年前及千禧年啟用，然而隨著全球航空運量激增，這兩座航廈早已不堪負荷。《財訊》雙週刊社長謝金河感嘆，機場飽和問題早已導致航班大排長龍，跑道塞車現象嚴重影響旅客體驗，第三航廈其實早在四年前就應該投入營運。
數據顯示，桃機一、二航廈的設計總容量僅約3,700萬人次，但在2019年總旅客數就已突破4,800萬，2025年更上看4,900萬人次。立法委員林國成直言，若不興建第三航廈，現有機場設施將完全無法應付爆量需求。
回顧歷史，第三航廈計畫曾在20年前因運量預測保守、高鐵興建等多重因素一度中斷，直到2017年才正式動工。這項總經費從746億元三度修正調增至1283億元的超巨型建設，預計於2028年主體完工後，能將桃機總容量推升至8,200萬人次的高峰。
科技美學融合打造世界級建築地標
第三航廈的設計不僅追求容量，更強調現代感與台灣意象。主體建築由英國團隊設計，巨大的曲面屋頂宛如海鳥飛翔。桃園機場公司副總經理孫宏彬說明，航廈內部挑高近20米，視線通透，其中最受矚目的亮點是「雲頂天花」，由上萬片花瓣狀鋁管組成，靈感源自台灣山脈與森林光影，並巧妙整合了廣播、消防與照明設備。
在工程技術上，三航廈也展現了高度自動化。負責承包的南韓三星物產公司機場事業組團長吳忠練提到，針對台灣專業焊接工缺工問題，團隊引進了「鋼骨自動焊接」技術，將結構施工時間縮短了三成。王義川評論，相對於一、二航廈的實用取向，三航廈的目標是打造一個足以與新加坡樟宜、南韓仁川等世界級機場媲美的頂尖設施。
軟體維運挑戰人力缺口與國安隱憂
硬體設施初具規模，但軟體管理與人力培訓卻成為各界擔憂的焦點。林國成嚴肅指出，三航廈系統複雜，若缺乏半年以上的機電與自動化專業訓練，未來營運初期極可能陷入混亂。此外，由於第三航廈工程分包細膩，涉及南韓三星、台灣榮工以及東元、士林電機等多家國內外廠商，系統間的橫向連貫與溝通協調至關重要。
更緊迫的問題在於安全維護。林國成與立法委員麥玉珍皆指出，目前航空警察人數嚴重不足，缺額將近一千位。若未來三航廈正式運轉而警力未能及時補齊，不僅會造成治安漏洞，更可能成為國家安全的死角。
立法委員李昆澤與魯明哲在視察後亦強調，相關單位必須持續督促營運維護的落實，不能僅停留在硬體完工的層次。
亞太樞紐定位串聯地方帶動金三角
在全球機場評比中，桃園機場2025年已躍升至第43名，並在行李運送、證照查驗及友善程度獲得佳績。行政院長卓榮泰期許，三航廈應進一步提升服務水準至國際領先地位。孫宏彬分析，桃機地理位置優越，正處於亞太航空成長最快速的區域，具備轉機樞紐的絕佳優勢。
為了將機場效益延伸至地方，桃園市議員謝美英提出「國門金三角」概念，主張應將第三航廈與航空城、高鐵青埔站進行點對點交通串聯，讓轉機旅客有機會在地進行小旅行，創造商業價值。王義川則建議，三航廈應優先配位給國籍航空及其聯盟成員，透過班次安排拉抬運量，確保三航廈能發揮最大的經濟戰略價值。
邁向完工之路交通配套與品質監督
儘管北廊廳已啟用，但目前整體工程進度為78%，主體航廈與周邊區域仍處於施工階段。謝金河點出，目前進入航廈前的道路系統因長期施工而顯得混亂，容易給外籍旅客留下負面印象。謝美英也提醒，施工期間頻繁切換的交通動線是接送機民眾的惡夢，險象環生的路況應在未來兩年的最後衝刺期得到優化解決。
長榮大學航運管理系教授黃泰林認為，舊航廈如一航廈的天花板壓迫感、動線打結及漏水等歲月痕跡，未來應視情況評估打掉重建或大規模整修。
在主體航廈預計於2028年完工、第三跑道預計於2032年落成的時程下，台灣正站在航空史的重要轉折點。這座耗資鉅大的新國門能否不僅是「亡羊補牢」，而是真正重塑台灣在國際航空地圖上的高度，全民都在拭目以待。
