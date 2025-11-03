桃機第三航廈建設進入最後衝刺 新增8登機門提升運能

提升國門服務力 陳世凱關心第三航廈北廊廳整備狀況。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為提升桃園國際機場整體服務品質與運能，第三航廈北登機廊廳工程進入試營運前最後整備階段，目前各項營運設備、服務設施正陸續進場安裝，同時進行系統整合與測試調校作業。交通部長陳世凱今（3）日前往現場視察，關心工程進度與現場執行情形，並聽取桃園機場公司及工程團隊簡報。

北登機廊廳全長738公尺，設有D11至D18共8個登機門，是第三航廈整體工程的重要組成部分。陳部長表示，北登機廊廳完工後不僅可大幅提升航班運作彈性，也將提供更寬敞舒適的候機空間，讓旅客體驗升級。

陳部長在視察中強調，施工單位與機場公司務必秉持「安全第一、品質為先」的原則，確實掌握施工進度與測試成果，確保試營運如期啟動。他並特別感謝工程與監造團隊在緊湊工期下的努力與付出，期勉大家持續發揮專業與團隊合作精神，圓滿完成這項國門建設。

桃園機場公司表示，北登機廊廳啟用後，將顯著提升第三航廈營運效能，強化國際航空樞紐競爭力。面對工程的「最後一哩路」，各參與團隊將全力衝刺，確保順利啟用，為旅客提供更高品質、更便捷的航空服務。