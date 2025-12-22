桃機第三航廈聖誕節啟用！日均旅運量估14萬人次 「加速出入境」撇步一次看

桃園國際機場（桃機）第三航廈（T3）北廊廳自12月1日啟動試營運以來，截至18日止已執行航班184架次、旅運量達4萬392人次，預計將於12月25日聖誕節當天正式啟用。桃機公司副總經理李俊德表示，正式啟用後航班將逐步增加，單日旅運量預估約14萬人次，今年總旅運量有望達4750萬人次，逼近疫情前的4868萬人次水準。

北廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，內部規劃開放且機能兼備的候機空間，並設有咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店與多元支付販賣機。桃機公司同步邀請旅客填寫滿意度問卷，平均評價達4.58顆星（滿分5顆星），其中環境觀感、服務人員表現均獲高度肯定。

試營運分為兩階段，12月1日至14日以離場航班為主，共執行122架次、旅運量2萬6562人次；第二階段自15日起加入到場航班驗證，至18日共執行62架次（離場48架次、到場14架次），旅運量1萬3830人次。

李俊德指出，第三航廈採集中候機設計，因此廣播提醒乘客登機時間特別重要，目前已根據旅客建議進行廣播音量與清晰度調整，並提供愛心車服務，持續優化旅客體驗。

隨著聖誕節與跨年旅遊旺季來臨，桃園機場預估12月25日航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均旅運量約14萬人次。今年1至11月累計旅運量已達4348萬人次，日均13萬人次，顯示整體運量穩步回升。

為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，提醒旅客掌握6大訣竅。（桃機公司提供）

另外，為維護飛航安全並加速出入境效率，桃機公司提醒旅客掌握以下6大要點：

1、確認護照效期：出發前應確保護照效期至少6個月以上，並確認目的地國家之入境規定。

2、善用智慧化服務：可提前3小時抵達機場，利用手機報到、網路預辦登機、A1台北車站或A3新北產業園區預辦登機，以及自助行李託運系統。

3、搭乘大眾運輸工具：使用電子票證搭乘機場捷運享免費優惠，並建議使用機場合法計程車，避免搭乘違法攬客車輛。

4、落實託運行李「四不原則」：不讓行李套鬆脫、不讓綁帶過長、不放置不合規行李、不讓包裝鬆散。

5、行動電源與藍牙耳機不可託運：含鋰電池電子用品須隨身攜帶，建議做好端子保護與防短路措施。

6、安檢前準備：取下外套、金屬物品並集中放置，減少重複安檢；傳統打火機須隨身攜帶且僅限1個。

