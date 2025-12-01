桃機第三航廈"北廊廳"試營運 旅運量有望年增580萬人

生活中心／綜合報導

為了滿足桃園機場日益增長的旅運量，第三航廈2017年開始動工後，投入上千億建造，今天（1日），北登機廊廳啟動試營運，整體設計感，明亮鮮艷，讓民眾很驚喜。首日進行3班次航班試行，預計年底前正式投入營運，有望增加一年580萬人的旅運量，未來2027全數完工，年旅運量將拉到4500萬人次。

走在機場長廊，有別過往，這邊特別通透、還有大片落地窗玻璃，能夠一覽停機坪狀況，桃園國際機場北登機廊廳，12月1日試營運，3班次的航班試行，包括08點35分華航飛札幌；以及09點25分星宇飛曼谷；還有9點半長榮飛札幌，使用D11到D13登機門，機場還送上「特製版乖乖」，上頭印著桃園機場，還有乖乖穿著機場制服、拖著行李箱。桃機三航廈台灣旅客：「因為我們真的認真不知道，我們是第一批旅客，我覺得整體的感覺滿新穎的，而且科技感很重，然後看起來很明亮很舒服，很興奮很意外，因為（一開始）也不知道這個消息，我覺得現在比較有國際的感覺吧，以前那個天花板那麼低，會覺得很壓迫。」

桃機第三航廈北廊廳，有大片落地玻璃，觀賞停機坪作業（圖／民視新聞）

北廊廳成為第三航廈，分階段啟用的重要里程碑，全長738公尺、挑高13公尺，在這邊出境在3樓，是從第二航廈D10登機門，銜接到三航的D11到D18，入境層則在4樓，旅客離機後，來到這，再回二航辦手續，旅客落地、起飛，都有大片玻璃窗景來迎接，北廊廳啟用後，預估旅運量年增580萬人次。新的航廈啟用，為了方便旅客行走，還有雙向的電動步道，更省時。旅遊達人傑西大叔：「其實我是衝5點鐘，它開放的第一刻進來的，那時候知道（T3）要試營運，第一時間就買了這張機票，如果你想要看飛機的話，建議大家，可以走到最尾巴D18登機門的地方，這邊有一片非常大的落地玻璃。」

桃園機場第三航廈預計2027年正式完工（圖／民視新聞）

旅遊Youtuber我是老爸我不要當爸：「因為之前的候機室，都是一間一間的，可是現在不管是到達台灣，還是離開台灣都是在一起，感覺跟飛機的距離更近。」桃機第三航廈2017年正式動工，總經費來到1283億元，今年7月才啟用臨時過夜機坪，9個停機位，預計明年春節前可以增加到16個，2027年主航廈、跟南廊廳都完工後，旅運量可以來到4500萬人次。交通部長陳世凱：「（T3）還沒有全部啟動，我們希望透過幾次的試營運，可以讓第三航廈的北廊廳，可以做得更完善。」桃機公司董事長楊偉甫：「試營運期間，我們也會收集各位旅客，或是所有客觀的聲音，讓我們在未來正式啟用之前，做好最好的準備。」機場公司也說，試營運期間，航班會越來越多，做壓力測試，機場硬體再度提升，除了整體運能，也希望能給出入境的旅客體驗全面升級。

