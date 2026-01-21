桃機第三跑道停機坪 30日全面啟用

交通部長陳世凱（中）宣布第三跑道臨時過夜機坪將於一月三十日全面啟用。

▲交通部長陳世凱（中）宣布第三跑道臨時過夜機坪將於一月三十日全面啟用。

為因應春節返鄉與出國旅遊人潮高峰，交通部長陳世凱二十一日前往桃園機場視察工程進度時宣布，桃園機場第三跑道臨時過夜機坪將於一月三十日全面啟用，將新增十六個航機停機位，可有效因應停機位需求，提升航班調度彈性，讓旅客返鄉出國更安心順暢。

交通部長陳世凱表示，春節是國人一年中最重要的返鄉與出遊時刻，他已要求機場公司確保空側安全，如期於一月三十日全面啟用十六個停機位。隨著臺美關稅談判完成，貨運需求大幅增加，加上春節期間客運需求，臨時過夜機坪啟用將可提升桃園機場營運調度能力。三大國籍航空公司預計今年將引進二十二架新型廣體客機（華航、星宇各十架、長榮二架），並陸續開闢新航線或增加航班，例如長榮航空即將開航美國首都華盛頓DC、星宇航空預計開航歐洲、中華航空增加紐約航班等。為因應新機引進與航班增加，桃園機場已啟用第三航廈北廊廳八個營運停機位，臨時過夜機坪則新增十六個停機位，可全力支持航空公司擴大服務能量，同時提供旅客更好的服務體驗。

第三跑道為桃園航空城計畫的核心建設，未來完工後，桃園機場每小時航機起降架次，將由現行的五十架次提升至八十至九十架次，大幅強化整體營運與服務能力，將配合第三航廈與衛星廊廳等相關建設，朝二○四五年客運量八三八○萬人次、貨運量三八五萬噸、年起降四三·五萬架次目標邁進，國人出入國門更便利、物流更順暢，也為臺灣整體經濟發展注入新動能。

機場公司指出，國際旅運快速回溫，國籍航空擴增機隊陸續開闢新航線，桃園機場停機位需求明顯增加。臨時過夜機坪啟用，不僅能立即補足停機空間，也能在未來第三跑道全面施工期間，降低工程對機場營運的影響。新增停機位代表航機不必長時間等待空位，可有效降低在地面作業延誤風險，提高航班準點率，轉機旅客也能有更穩定的銜接時間。

第三跑道臨時過夜機坪工程採用「滑模攤鋪機」施工，以自動化方式一次完成鋪設、振實、成型與找平等四道工序，每日可完成一八一一平方公尺，人力需求大幅降低，約可節省五至八倍人力，在確保品質與安全前提下，加快公共建設完成速度。

陳世凱指出，他近一個月內三度蒞臨桃園機場，見證第三航廈北廊廳啟用、航廈最後一根弧樑完成安裝及第三跑道臨時過夜機坪即將完工啟用，顯示各項重大工程正按部就班推進，國家大門正穩健邁向未來。