桃機第三跑道臨時機坪完工 1/30啟用解停機位不足

飛機緩緩停進臨時機坪，桃園機場旅運量需求持續成長，第三航廈北廊廳已在去（2025）年底啟用，第三跑道建設工程中的臨時過夜機坪，共計16個停機位，也已經全數完工，預計30日啟用，將提升量能和滿足航班調度需求，交通部長陳世凱也來視察。

交通部長陳世凱說道，「我們台美的關稅談判剛剛完成，我們現在有很多的貨機，正準備要從桃園機場載貨到美國去，所以包含這次的春節，除了客運壓力很大以外，在貨運的壓力也相當的大。」

廣告 廣告

陳世凱表示，臨時過夜機坪啟用，對桃園機場整體營運很重要，除了可增加貨機停機空間，提高台美未來貨物運轉效率；另外在颱風期間，需多停100多架飛機狀況下，也是很重要的調度空間。

旅客蘇小姐說：「加油，台灣的觀光，我只是期待希望觀光客很多而已，因為我覺得台灣觀光這點做得，比在國外來講，我真的覺得落差很大。」

旅客黃小姐表示，「就是希望飛機可以飛更多地方啦，不要在特定的航廈。」

另外，陳世凱也提到，光是今年國籍航空公司即預計引進約22架新機，在現階段只有南北兩條跑道的情況下，提升營運效率和擴充停機空間已成當務之急，整體第三跑道建設計畫預計2030年9月完工。