桃機第三跑道「臨時過夜機坪」1/30啟用！總計可增停16架飛機

目前第三跑道旁增設的臨時過夜機坪已完工，是第三跑道第一階段工程的重要里程碑，預計30日正式啟用。(桃機跑道示意圖) 圖：取自桃園國際機場 南跑道觀景台即時影像

[Newtalk新聞] 第三航廈北廊廳已啟用，第三跑道工程也備受關注。交通部長陳世凱表示，目前第三跑道旁增設的臨時過夜機坪已完工，是第三跑道第一階段工程的重要里程碑，預計30日正式啟用，後續可增停16架飛機。

桃機去年的旅運量創新高達5833萬人次，預計今年航空運量有望達到6200萬人次。因此桃園機場規畫於第三跑道旁設置臨時過夜機坪，去年7月25日已啟用9個停機位，預計1月30日再啟用7個停機位，總計可增停16架飛機。

廣告 廣告

陳世凱今日場視察臨時過夜機坪時表示，國籍航空今年增購22架新機，台美關稅談判也剛完成，未來貨運壓力也大，臨時過夜機坪不僅可舒緩過夜停機位不足問題，也能提高台美貨物運轉效率。目前第三跑道旁增設的臨時過夜機坪已完成，是第三跑道第一階段工程的重要里程碑，後續可增停16架飛機。

根據官方資料，行政院於2021年4月15日核定桃園機場第三跑道計畫，2023年9月開工，截至今年1月3日工程進度已達66.9％，原訂2030年9月完工，但因預定用地還有六百多戶居民未完成搬遷，完工日期將延至2032年，工程總經費原為374.56億元也將提高。

而興建中的第三跑道總面積高達860公頃，包含既有用地279公頃、新增用地581公頃，規模相當於新建一座機場。桃園機場每天都有150架飛機過夜，主要是長榮、華航、星宇等3大國籍航空的飛機，少部分是虎航、部分外籍航空公司及維修作業。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

無人機也無法靠近！直升機墜阿蘇火山口 氣候惡劣搜救陷僵局

道安工作再創佳績！114年前10月「行人死亡人數」創新低