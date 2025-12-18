桃機第二航廈營運高標準 再獲Skytrax四星評級

記者曾振祿／桃園報導

國際航空運輸評級機構Skytrax於2025年公布最新稽核結果，桃園國際機場第二航廈再度榮獲四星級評級肯定。這項殊榮肯定了機場公司在營運穩定度、旅客服務流程以及航廈管理等方面的優異表現，彰顯長期服務優化努力的豐碩成果，讓桃園機場持續在全球機場競爭中脫穎而出。

Skytrax稽核報告詳細指出，第二航廈的出發、抵達及轉機流程運作極為流暢，安檢與證照查驗作業管理完善無虞。第一線服務人員以專業且敬業的態度，提供旅客溫暖貼心的協助。航廈整體整潔度高，設施維護穩定，尤其洗手間設施經持續優化，獲得高度評價。此外，標誌指引與資訊系統透過改善呈現方式、放大字體大小及優化版面配置，讓旅客輕鬆找到所需資訊，整體動線設計更順暢便利，減少迷航困擾。

桃園機場近年積極推動設施升級，例如更換舒適座椅、導入現代化空間設計，大幅提升旅客候機體驗。登機門與候機室融入多元主題元素，如文化藝術展示與休閒綠意空間，為匆忙旅客帶來難忘的獨特感受。在商業設施方面，國際知名品牌與本土特色店家組合更豐富多元，從美食街到精品購物，提供旅客更多元消費選擇，滿足不同需求。

Skytrax執行長Edward Plaisted在機構新聞稿中特別讚揚，桃園機場第二航廈在營運服務維持一致高標準，尤其標誌指引、舒適度及設施設計不斷精進。這不僅鞏固既有優勢，也隨著第三航廈工程推進，大幅提升臺灣作為區域樞紐的競爭力。

機場公司對Skytrax提供的主觀專業評估深表感謝，此次稽核不僅肯定既有成果，更為未來服務優化提出寶貴方向性建議。這項四星評級，是機場公司與亞商卓盛華閣集團（Asia Premier Group, APG）緊密協力、共同推動的優異成績。

機場公司強調，第二航廈在營運管理、服務流程及設施維護等面向累積的豐富優化經驗，已全面同步導入第三航廈規劃階段。例如旅客動線設計、資訊系統架構、安檢流程優化等關鍵環節，皆從二航廈借鏡，為未來正式營運奠定堅實基礎。展望未來，桃園機場將持續精進服務品質，打造更優質、智慧化的機場體驗，迎接更多國際旅客。

桃園機場第二航廈續獲四星級評級肯定。(桃園機場公司提供)

主題候機室為旅客帶來獨特的體驗。(桃園機場公司提供)

桃園機場將服務優化經驗延續至第三航廈。(桃園機場公司提供)

國際航空運輸評級組織Skytrax公布2025年稽核結果，桃園機場第二航廈續獲四星級評級肯定。(桃園機場公司提供)