桃機第3航廈北廊廳啟用 交通資訊、進駐航班規劃一次看
桃機第三航廈今日凌晨3時開始正式啟動北廊廳試營運，首日共安排華航CI130、長榮BR116及星宇JX741等3班國籍航空班機試飛，共計服務約968名旅客。
桃機公司表示，試營運期間會透過不同時段與出入境安排，驗證各項設施的妥善度及作業流程，也會蒐集航空公司及旅客的體驗回饋，預計今（2025）年底正式啟用。
第三航廈現階段開放區域有哪些？
根據桃機公布資訊，第三航廈北廊廳全長共新增D11至D18共8個登機門，會由第二航廈D10登機門向北延伸。
交通部次長林國顯指出，北廊廳啟用後，預估每年可增加約580萬人次服務能量；第三航廈全面完工後，年增服務能量可達4500萬人次。
旅客如何前往第三航廈？
桃機指出，由於第三航廈主體工程仍未全部完工，現階段旅客仍需要到第二航廈完成報到與通關手續，再以步行或搭乘接駁車方式至北廊廳登機門搭機；若是從北廊廳下機者，同樣也須至第二航廈通關與提領行李。
第三航廈未來會有哪些航空公司進駐？
根據桃機規劃，未來第三航廈將以華航、長榮、星宇等國籍航空優先進駐使用，航線則以北美線、東北亞、東南亞與紐澳線等為主。此外，桃機公司也曾表示，規劃讓有轉機需求的航線都停靠第三航廈，減少旅客和工作人員移動距離。
第三航廈整體工程何時完工？
桃機公司表示，在北廊廳率先啟用後，後續第三航廈主航廈及南廊廳預計將於2027年底完工啟用。桃機指出，第三航廈擴建工程自2017年動工至今，整體進度已達到78%。第三航廈完工後總樓地板面積將達到16萬3千坪，啟用後可望解決現在機場壅塞問題。
