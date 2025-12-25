桃機第3航廈北廊廳啟用 賴清德：目標2045年2.2兆產值

桃園機場第三航廈北登機廊廳，過去24天的試營運當中，已經執行航班259架次，旅運量達5萬8801人次，航班目的地、出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網，隨著25日正式啟用後，預計每日出入境約40個航班。

交通部長陳世凱表示，「台灣已經成為，尤其桃園機場已經成為東亞的樞紐機場，所有的東南亞旅客要到美洲去，大部分都是選擇在台灣做轉機，美洲的客人要到東南亞去，也選擇在台灣做轉機，我們第三航廈的落成，桃園機場的整體旅運量可以容納到8200萬人次。」

目前的北廊廳只是第一階段，暫時作為延伸登機區，報到、通關還是必須在第二航廈完成，第三航廈的建設目標要在2027年底，包含主體航廈與南登機廊廳全區完工，同時捷運A14站同步啟用。

賴清德也設下願景，希望2045年桃機服務客運量，可達到8300萬人次，貨運量達到385萬噸，飛機起降次數可達到43.5萬架次，創造2.2兆元經濟效益。

不過他話鋒一轉，直指立法院，喊話在野盡速審議中央總預算跟國防特別預算，否則就沒資格談憲政跟建設。

賴清德指出，「公開講支持國防特別預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意，國人聽不懂啊，國人也沒有辦法理解，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗。」

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥表示，「1.25兆的這個整個（國防特別）預算，我們希望提出來的人，也就是總統本人到國會來做說明，不是只有AIT的一個處長來去做說明，甚至也不是說所謂的美國的哪個官員過來做說明就好。」

而在總預算部分，藍營則重申，行政院應追加日前立院三讀通過的軍人加薪、提高警消海巡退撫金等項目，否則無助解決僵局。