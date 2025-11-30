桃機第3航廈北廊廳明起試營運 增加一年580萬人次服務能量

桃園機場第3航廈的北廊廳預計明天（12月1日）起試營運。交通部次長林國顯今天在臉書發手鹿指出，北廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。

林國顯今天在臉書發文指出，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳明天12月1日終於開始要邁入試營運了。新增北側8個大型登機門，可以增加桃機1年580萬人次的服務能量，未來整體第3航廈可以1年新增4500萬人次，讓機場的能量跟服務水準大幅提升超過1年8000萬人次。



林國顯表示，由國際知名設計師羅傑斯（Richard Rogers）團隊設計的空間與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，目前知名的咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，希望帶給旅客嶄新體驗。

北登機廊廳的出發層（3樓）與抵達層（4樓）均設有雙向電動走道，旅客從第2航廈至最遠登機口僅需15分鐘，也備有愛心接駁車供行動不便旅客使用，但因第3航廈主體尚未完工，因此北廊廳旅客需先在第2航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，也要到第2航廈提取行李。