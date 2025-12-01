桃機第3航廈北廊廳試營運 年增580萬旅客處理人次

候機室採橘紅色設計，活潑具時尚感，全長738公尺、挑高達13公尺的第3航廈北登機廊廳，1日啟動試營運，首日華航、長榮及星宇各一航班飛往日本札幌及泰國曼谷，約968名旅客參與，首批使用旅客相當興奮。

旅客賴小姐表示，「很幸運，然後看到新的登機口，覺得超級興奮，我覺得很漂亮很寬敞，然後會讓人家覺得台灣又更美了。」

旅客王先生稱讚，「現在變很寬敞，進來蠻舒服的，因為之前舊航廈我覺得天花板太低，會覺得很壓迫。」

旅客陳小姐期許，「雖然今天從第2航廈進來有點遠，但是我相信之後第3航廈大門主體啟用之後應該就會更方便一點。」

第3航廈開放式候機區，搭配整片玻璃帷幕及室外遮陽板，旅客候機同時還可以欣賞戶外班機作業以及飛機起降，候機座椅下方也有插座供手機充電，旅客大讚北登機廊廳有更國際化的感覺。

桃機公司董事長楊偉甫說明，「今（1）天是試營運的第一天，未來我們還有一段時間，希望蒐集到更多旅客的意見，正式啟用的那一天希望做出最好的服務。」

第3航廈的北廊廳自第2航廈D10登機門延伸，從D11到D18共8個登機門，預估可為桃機再增加每年580萬人次的旅客處理量。桃機公司表示，試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，也會蒐集航空公司及旅客實際體驗回饋，為年底正式啟用做好準備。

