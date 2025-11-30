桃機第3航廈北廊廳12/1起試營運 新增8大型登機門

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳將於12月1日開始試營運，新增北側8個大型登機門，可為桃機增加一年580萬人次的服務能量，有助於提升航班運作彈性。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳將於12月1日開始試營運。 （圖／翻攝自交通部次長林國顯臉書）

交通部次長林國顯在臉書表示，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳終於要邁入試營運。他說明，新增北側八個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量，未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，桃機整體能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。林國顯也透露，知名的咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，優質的服務跟設施到位，盼能帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳全長738公尺、挑高達13公尺的候機空間，這座由國際知名設計師理查·羅傑斯（Richard Rogers）團隊設計。北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓。旅客將在第二航廈辦理報到，再經由連通道前往北登機廊廳登機，出發從第二航廈D10登機門銜接D11至D18，沿路都設有指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，回到第二航廈辦理入境。

按摩椅供旅客歇息，一旁還有遊樂設施供小朋友玩耍。（圖／翻攝自交通部次長林國顯臉書）

北登機廊廳候機處採用大量鮮艷顏色座椅，現場設有按摩椅供旅客歇息，還有遊樂設施供小朋友玩耍，提供多元化的候機服務設施。

