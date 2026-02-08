桃機罕見連鎖效應！10分鐘內3班機連發「Mayday」

生活中心／李明融報導

一架德威航空在8日降落桃園機場時發生輪胎脫落意外，導致跑道受阻並引發連鎖反應，罕見造成3架航班被迫在空中盤旋等待，燃油存量面臨挑戰隨後出現緊急狀態，10分鐘內接連發出「Mayday」求救訊號。

德威航空TW687班機，降落時發生右側主輪脫落的異常狀況。（示意圖，非當是事畫面／民視新聞）

德威航空主輪脫落 北跑道封閉逾1.5小時





桃園機場昨日（8日）一架由濟州島飛往台灣的德威航空TW687班機，於下午3時52分降落北跑道時，發生右側主輪脫落的異常狀況。雖然航機隨後平安停靠於停機位，但跑道上遺留的輪胎碎片迫使機場公司緊急關閉北跑道進行巡檢與清理。由於北跑道封閉長達1小時40分鐘，且正值航情尖峰時段，儘管機場公司緊急協調南跑道起降，仍有大量航班被迫在空中盤旋待命。

跑道封閉僅剩單向跑道，導致3航班接力發出Mayday求救。（示意圖，非當是事畫面／民視新聞）





油量見底！3航班接力發出Mayday求救



根據「TWSkyWave」空中電波的航管通訊指出，長榮航空BR392班機在8日晚間6點52分20秒向塔台發出「Mayday」求救訊號，請求優先降落；長榮航空另一架BR007班機接著在晚間6點57分50秒宣告Mayday。晚間7點整，香港航空HX26班機因無法著陸，燃油出現緊急狀態，在通訊中連發三次「Mayday」呼號，皆在10分鐘內發生，實屬相當罕見狀況，所幸在航管人員的高壓調度與引導下，三架宣告緊急狀態的班機最終均成功獲准優先降落並平安落地，未造成人員傷亡。









