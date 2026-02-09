桃機行李輸送帶卡住近1小時 地勤曝「這配件」釀禍：綁越多越危險

（示意圖／photoAC）

農曆春節期間是旅遊旺季，甚至有不少民眾已經提前放假，近期桃園國際機場出現大量人潮。但有一名地勤人員透露，今（9）日疑似有旅客的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶無法正常運轉，卡住近1個小時；對此，他也提醒民眾行李綁帶不會讓行李更安全，反而會增加行李不見的機率。

一名在桃園國際機場擔任地勤人員的網友今日在社群平台Threads發文，他曬出一張大量行李在行李滾帶上的照片，並表示，「桃機滾帶又壞掉了」，這次是壞在2-5號櫃台，他目測可能會塞住40分鐘。但不到半個小時，原PO更新狀況已解除，但他很擔憂「不敢想像初三人潮湧現後，行李系統能撐多久」。

廣告 廣告

貼文底下，有其他網友見狀，紛紛好奇為何行李滾帶會壞掉，也有不少猜測，「估計又是誰的吊飾、吊牌、綁帶卡到了」、「看留言才知道不能用行李綁帶」、「要加強宣導不要用綁帶吧！尤其是旅行社更該告知旅客不要用」。但有人也說，「不就因為有些地勤把別人行李摔壞，才會開始流行行李綁帶嗎？真的要禁止，就先讓航空公司把素質拿出來」。

過了幾個小時，原PO也在底下證實是行李綁帶惹的禍，同時強調「綁越多條並不會讓你的行李更安全，行李綁帶讓你的行李被機器卷（捲）壞，或是捲到整顆行李不見的機率，比你的行李爆開的機率大的多」，他建議若擔心行李爆開，可以到機場打包台付費包膜。

事實上，桃園國際機場有呼籲旅客托運應避開4大地雷，包括使用保護套或保護膜鬆脫、行李綁帶鬆弛或吊牌過長、行李尺寸過長或過大及行李包裝鬆散。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

全台最大黑幫販毒埋包團！公園泡麵碗竟藏大麻 警逮16人到案