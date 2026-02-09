桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘！ 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」

桃園機場行李轉盤今日凌晨出現故障，導致行李托運受到延誤。示意圖，取自Pexels



週六（2/14）開始將迎來過年9天連假，許多人早早安排好出國旅遊，桃機今日（2/9）清晨卻因行李托運輸送帶故障，造成行李托運延誤約40分鐘，機場湧現大量人潮。知情人士透露，故障原因為旅客行李束帶脫落，導致輸送帶的滾筒異常，已恢復運轉。

今日清晨有網友在Threads上發文指出，桃園機場因行李輸送帶發生故障，影響2至5號櫃台，托運櫃台運作受到影響，估計可能會延誤約40分鐘。貼文曝光後，有知情網友留言指出，故障原因是旅客行李的束帶脫落，導致輸送帶滾筒異常，目前已恢復運轉，「宣導很多次了，盡量不要用束帶，但還是無解。」

事實上桃園機場過去就曾於臉書發文呼籲，為了讓行李托運過程更加順利，行李托運應遵守4不原則，避免因操作不當造成阻塞，包括行李保護套需固定牢靠、行李束帶和吊牌不可鬆脫或過長、避免攜帶不合規行李，以及行李包裝要穩固，避免內容物散落。

過去也曾有自稱是地勤的網友在Threads發文提醒，行李箱盡量不要使用束帶，否則一旦發生問題，輕則浪費購買束帶的錢，重則可能導致整個行李托運系統故障，連帶讓整個機場遭殃，導致全部旅客的行程受到影響。

