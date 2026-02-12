桃機行李輸送帶「一度罷工」！增設通關時間預告"看板

地方中心／賴國彬 桃園報導

還有兩天才放假，但桃園機場出入境旅客週四單日已經突破16萬人次，創下疫情後新高。清早還有旅客拍下，行李輸送帶一度完全停住，大批行李玩疊羅漢，懷疑"累壞罷工"了。桃機則澄清是"尖峰時段的行李需要時間消化"，之後就恢復正常。機場今年還像遊樂園一樣，增設"通關時間預告"看板，讓旅客知道還要排多久。

五顏六色、大小不一的行李箱，一個疊著一個，堆成一整排小山一樣，甚只有的已經放到旁邊地上，但輸送帶卻動也不動。旅客拍下這"大塞車"的景象，質疑是因工作量太大"罷工"了。

把畫面PO上網，直呼好荒謬，

有網友回應，是因為"轉盤滿影響，正處理調節中"。還說"可怕啊~還沒過年，就這麼多人。"

旅客：「（有沒有比往常人數多一點還是怎麼樣），有有有有比較多。」

旅客：「我們提早出發，（大概提早多久）提早一個小時，原本要兩個小時，我們提早三個小時來這樣子。」

春節連假還沒開始，桃園機場已經湧現爆量出國人潮！機場公司估計，週四單日出入境旅客量就超過16萬人次，創下疫情後新高。強調行李輸送設備運作正常，是因為尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化。機場今年也特別增設"通關時間預告"看板，提供旅客了解最新排隊狀況。

桃機公司副總余崇立：「過往大家在通過安檢的時候，其實心裏可能會有點壓力，因為你不確定這麼長的排隊人潮，我要花多少時間才能夠完成，那我們現在會把這個預估的時間，顯示在官網上，也會顯示在現場的看板，讓大家大概知道我預計要排多少時間，時間的顯示的方式，會是用時間區間，以及小人的數量來呈現。」

春節連假，不少人規劃出國，建議旅客一定要提早機場來報到、通關，以免真有突發狀況耽誤搭機！

