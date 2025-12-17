桃機設立9人座車分流勸導告示牌，無法作為裁罰依據

Taiwan FactCheck Center

網傳「桃園機場測試科技執法，9人座車須依會面點接送否則開罰」？



桃機公司設立的車輛分流勸導告示牌，無法作為裁罰依據

發佈：2025-12-17

更新：2025-12-17

報告編號：3940

查核記者：陳培煌

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-12-17

報告編號：3940

記者：陳培煌、責任編輯：陳偉婷

網路流傳一張桃園機場二航廈告示牌圖片，宣稱桃機測試科技執法，9人座車接送必須在指定會面點接送，否則會開罰。經查，桃機確實正在測試科技執法，但上路日期未定。目前9人座車接送希望至特定會面點後，但屬勸導性質，不會因停錯位置就開罰。



一、桃園機場保安警察大隊第二分隊表示，桃機航廈科技執法仍在測試階段，尚未正式實施，也未訂出明確上路時程。



二、網傳綠底告示牌是桃機公司為疏導車流設置的勸導性告示，並非強制性標誌，無法作為交通裁罰依據。目前並無9人座車輛未依指定會面點停靠而遭開罰的情形。



目前桃機科技執法測試中，但尚未實施；傳言把「勸導車輛分流的告示牌」誤導成「未依指定會面點就會被開罰」。因此，為「部分錯誤」訊息。

背景

近期社群平台流傳一張圖片，桃園機場第二航廈接送區可見藍底白字的「27」號會面點標示，柱身貼有標示「9人座車輛接送請至29號會面點後」。

該圖片下方另有文字稱近期第一、第二航廈正進行科技執法設備的安裝測試，並提到航廈要求9人座車輛須依指定會面點上下車，一航廈接機須至21號以後，二航廈接機則須至29號以後，提醒駕駛留意新的接送規範，以免受罰。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是真的嗎？

桃機航廈科技執法還沒正式上路，目前仍在測試

桃園機場保安警察大隊第二分隊表示，目前航廈科技執法仍處於系統測試階段，尚未訂出明確的實施時程，相關準確度與功能性仍在評估中，並持續與桃園機場公司討論，待制度成熟後，才會對外正式公告。

分隊說明，航廈接送區的標線為黃色，可臨時停車，但不能「停車」。根據《道路交通管理處罰條例》第3條規定，如果被接送者仍未抵達，而車子先行停靠等人，就會被視為停車，將被開罰。未來若有科技執法，也會依循相關規定辦理。

桃園機場公司回應，航廈科技執法尚未實施，相關措施最快明年之後才會上路。

網傳圖片「綠底告示牌」 是為了勸導、疏導車流量

針對網傳圖片所示的綠底白字告示牌，桃園機場保安警察大隊第二分隊表示，該告示牌係依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第137條第2項第3款規定設置，屬於行車指示性質的告示牌，內容僅具提醒與建議功能，並非強制性標誌，行政機關無法僅憑該牌面內容開罰。

桃園機場公司也說，網路流傳的告示牌文字，主要是為疏導車流所設的勸導說明，並非交通裁罰依據。

分隊指出，以第二航廈為例，9人座以上車輛若集中在21至25號會面點上下客，容易造成車道壅塞。由於這類車輛多在較前段停靠，會影響後方車流通行，導致整體動線不順，因此桃園機場公司才會設立相關提醒文字，引導車輛分流，以維持接送區的交通順暢。

查核中心另致電詢問兩家機場接送業者，業者均表示，目前沒有規定9人座車輛必須停靠於特定會面點，也沒有發生停在其他會面點被開罰的情況。