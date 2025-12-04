桃機買麵包見「智能結帳」！ 旅客驚呼：新奇又方便

台北市 / 綜合報導

有民眾到桃園機場買麵包，卻發現結帳時店家使用了AI辨識系統幫助結帳，直呼生活和結帳科技化真的是現在進行式，實際到場發現，許多民眾原本都不知道，體驗過後也驚呼連連。但類似的技術，另外在日系服飾品牌和運動品店也都有相關應用，有專家解析，即使買滿一整籃，也不用怕系統算錯錢，因為可以透過無線電波快速傳送資料，甚至在幾秒內讀取好幾千個標籤。

蛋塔菠蘿麵包和甜甜圈，想吃什麼夾什麼，滿滿一整盤香氣撲鼻，這過程很多人都不陌生，但結帳時不太一樣，放的聲音結帳，把托盤放到桌上，經鏡頭一拍只需要段段3秒鐘，AI系統馬上就能辨識出，不同種類的麵包加速結帳時間，民眾說：「有點太方便了都沒有感受到，很神奇很厲害。」民眾說：「我覺得很棒啊很方便啊，而且加速我的結帳速度，很新奇很酷的感覺。」

方便又快速的結帳體驗，讓民眾驚呼連連也在網路上掀起討論，業者透露導入AI智能系統，提高效率又能減少錯誤，麵包店店長王金娘說：「提升了顧客的一個購物體驗，它的結帳效率基本上可以提升到30秒，或者一分鐘以內就可以完成了。」科技日新月異，不只麵包店跟上，放眼市場。

天氣變冷把保暖衣物，放進自動收銀指定範圍，螢幕上馬上跳出選購的商品和價格，讀取過程花不到2秒，而且能靠手指一鍵搞定，另外在體育用品專賣店，也有類似的結帳技術，電子科技界人士透露，不管在店裡買多少東西，也不用擔心自助結帳時會算錯錢，原因在標牌裡竟然有數字，其中又藏有什麼科技秘密，電子公司負責人紀先生說：「讀取設備它取的位碼不一樣，那有的可能取前面五碼有可能取中間五碼，有可能取後面的十碼等等，每一個就會造成它的位數不一樣，去分辨它的是哪一個產品。」

以服飾和運動用品店為例，是運用了無線射頻技術，透過無線電波快速傳送資料，幾秒內甚至能讀取數千個標籤，專家也解析這樣智能科技，運用在結帳已成為趨勢，不只幫民眾手時間，也能讓業者減少人力成本和庫存管理，在消費第一線製造雙贏。

