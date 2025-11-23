桃機赴日本阿蘇熊本機場推廣觀光 民眾品嘗台灣代表美食
桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場以來，持續以多元形式深化合作。繼今（2025）年8月於桃機舉辦熊本熊特展及見面會獲得旅客熱烈迴響後，機場公司於昨(22)日起至24日結合交通部觀光署、國籍航空公司及機場免稅店業者，前往日本阿蘇熊本機場辦理大型觀光推廣活動，展現台日機場合作成果，並進一步拓展雙邊交流。
機場公司董事長楊偉甫表示，機場公司與阿蘇熊本機場的合作，不僅是兩地機場情誼的具體展現，更代表雙方在推動航空運輸與觀光市場上有共同目標。透過此次赴日辦理的觀光推廣活動，盼能吸引更多日本民眾選擇台灣作為旅遊目的地，讓旅客每一次造訪台灣都能有全新的體驗與回憶。
日本熊本機場社長山川秀明說，自締結姊妹機場以來，兩機場持續致力於串聯地區與人群，此次活動更是雙方合作關係的重要成果。未來將持續與桃機合作，透過航空網絡與觀光交流，為台日雙方的發展作出貢獻。
日本熊本縣知事木村敬提到，近年來，隨著台積電進駐熊本，熊本縣與台灣的交流日益活躍。今後將進一步強化經濟、觀光、文化等各領域的合作，持續推動日台友好交流。
觀光署大阪辦事處所長張珏表示，台灣觀光署積極推廣海外觀光，邀請熊本及九州地區的朋友們假日就來台灣，親身體驗台灣的魅力。
機場公司表示，此次活動以「週末、台湾，行くたびに、新しい」為主軸，強調日本旅客自熊本出發前往台灣飛行時間僅約2小時，適合規劃周末短天數、彈性高的「快閃台灣」行程，同時傳遞「每一次都有新發現」的訊息，凸顯台灣旅遊的多元性與深度體驗。
機場公司提到，活動開幕式於昨日在阿蘇熊本機場空岡公園舉行，熊本武將隊帶來具地方特色的開場演出，熊本縣吉祥物「熊本熊」亦到場與貴賓互動，展現熱情友好的待客之道。現場由交通部觀光署大阪辦事處所長張珏、機場公司董事長楊偉甫、日本熊本縣知事木村敬、阿蘇熊本機場社長山川秀明等人共同出席，象徵台日機場在觀光推廣上的緊密合作。
為多元化呈現台灣的觀光魅力，機場公司此次號召中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航等國籍航空公司，以及義美、新東陽、台灣啤酒、昇恆昌、采盟等機場免稅與通路品牌共11家單位設攤參與，以美食、飲品、購物、交通等多面向內容，向日本民眾介紹台灣的旅遊資源與機場服務。機場公司亦規劃以「棒球」為核心概念的互動遊戲區，讓日本民眾透過擲球「丟丟樂」的方式認識台灣景點。棒球為台日雙方共同語言，象徵熱情、團隊與拚勁，也呼應機場作為國門角色，持續串聯兩地、促進往來的使命。
機場公司表示，現場活動除可品嚐台灣啤酒、珍珠奶茶、鳳梨酥等台灣代表性美味外，並設有集章抽獎活動，獎項包含台日來回機票及具特色之紀念品，吸引眾多日本民眾參與。此次跨國合作推廣不僅是台日機場締盟後的重要成果展示，更將成為未來雙方持續深化觀光與航空合作的基礎，帶動更多旅客雙向交流。
