桃機赴熊本舉辦活動 台日攜手推動觀光旅遊

圖／TVBS

有些民眾穿著和服，現場擺放好多市集攤位，好吃的好玩的通通都有，還有日本熊本縣的吉祥物「熊本熊」。

圖／TVBS

桃園機場與日本阿蘇熊本機場，從去年結為姊妹機場以來，持續以多元化形式合作，這次機場公司結合交通部觀光署，國籍航空公司，以及機場免稅店業者，日前前往阿蘇熊本機場，舉辦大型觀光推廣活動，展現台日友好，拓展交流縮短兩地的距離。

桃園機場董事長楊偉甫：「在桃園國際機場舉辦的，探索熊本地區的特展，得到了台灣民眾的非常喜愛，在今天我們帶著台灣的熱情跟美食，還有觀光的資源，便利的航空服務，跟最大的熱情回訪熊本，讓彼此之間更加互相了解。」

這次的典禮是在阿蘇熊本機場空岡公園舉行，日本熊本縣知事和機場社長都有出席，表示活動是雙方合作關係的重要成果，透過航空和觀光交流，強化經濟觀光文化等各個領域，未來也將持續合作。

現場不僅有台灣的啤酒，珍珠奶茶鳳梨酥等特產，還有以棒球為概念的互動遊戲區，讓日本民眾透過擲球丟丟樂的方式，認識台灣景點，吸引眾多民眾參與。

圖／TVBS

雙方也熱情邀請兩地民眾互相走訪，從熊本飛到台灣只需要2小時，非常適合規劃天數短，彈性高的快閃旅程，這次的合作，希望可以帶動更多旅客互相交流。

