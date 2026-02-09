桃機輸送帶故障 旅客「行李箱配件」惹禍 地勤急喊：別用

一名網友表示，桃園機場今早行李托運輸送帶故障，影響2至5號櫃台運作，托運行李可能延誤約40分鐘，貼文曝光後，有知情人士透露，故障原因是旅客行李束帶脫落，造成輸送帶的滾筒異常，桃園機場曾提醒，托運行李應遵守「4不原則」，包括行李保護套不可鬆脫、行李束帶或吊牌不可鬆脫或過長、不攜帶不合規行李，以及行李包裝要穩固，以確保托運過程順利；過去也曾有地勤呼籲，盡量不要使用束帶，一旦故障，整個機場都會遭殃。

原PO（9日）於Threads發文指出，桃園機場今清晨6時左右，行李輸送帶發生故障，影響2至5號櫃台，托運櫃台運作受影響，估計可能造成旅客等待約40分鐘。

貼文曝光後，一名網友表示，現場搶修的朋友透露，故障原因是旅客行李的束帶脫落，造成輸送帶的滾筒異常，目前已恢復運轉，「宣導很多次了，盡量不要用束帶，但還是無解」。

桃園機場曾在臉書指出，旅客的行李在經過安全檢查後，會透過輸送帶進入航廈自動分揀系統，利用無線射頻技術進行編碼配對，自動分送至指定航班的轉盤，之後由地勤人員將行李裝櫃，運送至機坪放入機腹。

為了讓行李托運過程更加順利，桃機提醒旅客遵守4不原則，避免因操作不當造成阻塞，包括行李保護套須固定牢靠、行李束帶和吊牌不可鬆脫或過長、不要攜帶不合規行李，以及行李包裝要穩固，避免內容物散落。

過去也曾有自稱地勤的網友在Threads發文提醒，行李箱盡量不要使用束帶，問題可大可小，小問題是浪費購買束帶的錢，大問題是可能造成整個行李托運系統故障，一旦故障，整個機場都會遭殃，全部旅客的行程受影響。

