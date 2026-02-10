桃機輸送帶故障！「行李束帶卡住」 網勸：不要再用了

桃園國際機場於2月9日發生行李輸送帶系統異常狀況。根據現場地勤人員回報，第2號至第5號報到櫃台的行李托運作業因此暫時停擺，旅客等待時間延長約40分鐘。

事發當時正值春節9天連假前夕，機場已開始湧現出國人潮。行李輸送系統突發故障，導致托運行李無法順利進入後端處理系統，現場旅客只能在櫃台前等候。

據參與搶修的工作人員透露，此次故障起因為旅客行李上的束帶鬆脫，捲入輸送帶內部機械結構，造成滾筒無法正常運轉，系統因安全考量自動停機。維修人員隨即進行緊急處理，移除卡住的束帶並檢查設備狀況。

廣告 廣告

事件發生後約30分鐘，輸送帶系統恢復正常運作。地勤人員表示，雖然問題已經解除，但對於即將到來的春節返鄉高峰期，行李處理系統的負荷能力仍令人擔憂。

機場相關單位多次宣導，建議旅客避免在行李上使用束帶或過長的吊牌，以防類似事件再次發生。然而，仍有部分旅客未能配合相關規定。業界人士指出，行李束帶脫落卡住輸送系統的情況時有所聞，建議主管機關應考慮制定更嚴格的規範。

目前桃園機場行李輸送系統已恢復正常運作，機場方面將持續監控設備狀況，確保春節期間旅客通關順暢。

更多品觀點報導

旅日台人返台必掃貨清單曝光！ 網暴動：這必買

香蕉大阪穿背心被酸「丟臉到國外」高 EQ 回擊粉歲讚爆

