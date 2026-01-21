桃機迎戰春節高峰 臨時過夜機坪增16位1/30啟用

記者曾振祿／桃園報導

為因應即將到來的春節返鄉與出國旅遊高峰，交通部長陳世凱於今(21)日赴桃園機場視察工程進度，並宣布第三跑道臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用。這項工程將新增16個航機停機位，有效緩解停機位不足的壓力，提升航班調度彈性，讓旅客返鄉、出國更安心順暢。

機場公司指出，隨著國際旅運快速復甦，國籍航空公司積極擴增機隊並開闢新航線，桃園機場停機位需求大幅攀升。臨時過夜機坪的啟用不僅能立即補足空間，更能在第三跑道後續全面施工期間，降低工程對日常營運的衝擊。對旅客來說，新增停機位意味著飛機不必長時間盤旋等待，可顯著降低地面作業延誤風險，提高整體航班準點率，轉機旅客也能享有更穩定的銜接時間。

這項臨時過夜機坪工程採用先進的「滑模攤鋪機」自動化施工技術，一次完成鋪設、振實、成型與找平等四道工序，每日可鋪設1,811平方公尺，大幅減少人力需求，約節省5至8倍人力。在確保工程品質與安全的前提下，加速公共建設進度，展現高效執行力。

陳世凱強調，春節是國人一年中最重要的高峰返鄉與出遊期，他已要求機場公司嚴格把關空側安全，務必如期於1月30日啟用這16個停機位。同時，受臺美關稅談判完成影響，貨運需求顯著增加，加上春節客運高峰，臨時機坪啟用將大幅提升桃園機場的整體調度能力。此外，三大國籍航空公司今年預計引進22架新型廣體客機（華航與星宇各10架、長榮2架），並積極擴大航線布局，例如長榮航空即將開航美國華盛頓DC、星宇航空計畫開通歐洲航線、中華航空增加紐約航班頻率。為因應新機引進與航班增長，桃園機場已啟用第三航廈北廊廳8個營運停機位，加上臨時過夜機坪的16個新增位，全力支持航空公司擴大服務能量，提供旅客更優質的出行體驗。

陳世凱指出，近一個月內他三度視察桃園機場，親眼見證第三航廈北廊廳啟用、航廈最後一根弧樑安裝完成，以及第三跑道臨時過夜機坪即將竣工啟用，顯示各項重大工程正穩健推進，國家航空門戶正朝未來邁進。他也勉勵機場公司配合民航局加速用地取得，並與高公局及工程團隊以專業負責態度，在兼顧工期與工安原則下，積極推進後續工程。

交通部長陳世凱（中）今宣布第三跑道臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用。（由左至右分別為義力營造公司董事長劉進輝、高速公路局第一新建工程分局分局長王吉杉、高速公路局總工程司郭呈彰、高速公路局副局長陳宏仁、高速公路局局長陳文瑞 、機場公司董事長楊偉甫 、機場公司總經理范孝倫 、航政司司長韓振華、機場公司副總經理李俊德、 機場公司副總經理余崇立）。 (桃機公司提供)

第三跑道臨時過夜機坪啟用，可有效因應停機位需求，提升航班調度彈性，讓旅客返鄉出國更安心順暢。(桃機公司提供)

第三跑道臨時過夜機坪啟用，將新增16個航機停機位。(桃機公司提供)