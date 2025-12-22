桃機迎4大阿里山精品咖啡 展現臺灣世界魅力
記者曾振祿／桃園報導
從莊園到國門，一杯溫暖的咖啡讓世界認識臺灣！昇恆昌免稅商店以滿滿的心意，首度攜手臺灣4大知名阿里山精品咖啡莊園，在今（22）日於桃園機場舉辦「臺灣咖啡飄香世界」阿里山精品咖啡發表會。這場溫馨的發表會不僅同步引進臺灣咖啡界奧斯卡「卓越盃」（Cup of Excellence，簡稱COE）冠軍與亞軍的頂級精品咖啡豆，還讓這些珍貴豆子進駐機場通路。透過國門這扇溫暖的窗戶，向全球旅人展現臺灣精品咖啡的世界級魅力，為臺灣農產的精品化與國際化，點亮一盞溫暖的里程碑燈光。
今天的發表會匯聚了4大阿里山精品咖啡莊園，它們坐落在海拔1120至1520公尺的高山懷抱中，每一家都像用心守護的家園，結合了種茶、製茶或龍眼乾加工等豐富經驗，再融入現代科技，共同孕育出高品質的咖啡豆。豆御香藝伎莊園主曾福森，更是一位充滿熱情的守護者，他自建全方位後製處理廠，從採收到烘焙，每一步都精細控管，曾一舉囊括臺灣COE前3名，讓人感受到那份對完美的溫柔堅持。達邦．琉璃七彩莊園主莊家榮，則累積10餘年的蜜處理經驗，今年更榮獲臺灣卓越盃冠軍，他的咖啡如彩虹般繽紛，帶來層層惊喜。
鄒築園主方政倫，以科學化的溫暖管理，展現咖啡的多層次風味，成功入選「2025 Top 50 Coffees」，讓每杯咖啡都像一首動人的故事。雅慕伊咖啡莊園主浦瀚文，則研發出專利低溫乾燥設備，穩定風味如守護珍寶般細膩。這些莊園主們相聚一堂，眼中閃耀著溫暖的自信：「阿里山精品咖啡，已準備好在世界舞台綻放光芒。我們期待透過機場這溫馨的平台，讓國際旅人從一杯咖啡，感受到臺灣的熱情與美好。」
昇恆昌董事長江松樺以溫暖的笑容分享心聲：「作為國門第一線的守門人，昇恆昌一直致力透過國際平台，推廣臺灣的高品質產品，讓臺灣的故事溫暖傳遞全球。這次我們嚴選這些充滿故事的精品咖啡豆，希望國際旅人能將它們帶回家當作伴手禮，從中品味臺灣精品咖啡的魅力。未來，我們將引進更多具特色與深度的精品咖啡，陪伴咖啡農友一同開拓國際市場，讓世界感受到臺灣咖啡那份堅韌而溫柔的實力，以及背後的文化溫暖。」江松樺的話語，像一杯熱騰騰的咖啡，暖入每位聽眾的心。
嘉義縣長翁章梁以滿滿的肯定與溫馨鼓勵回應昇恆昌的努力。他溫柔地說：「阿里山的高山氣候，像大自然的溫暖擁抱，孕育出獨一無二的精品咖啡風味。今年，嘉義出產的咖啡在臺灣卓越盃中大放異彩，經國際評審團精密杯測，勇奪前27名中的20席，還抱回3座總統獎，這份榮耀充分展現我們的國際競爭力。很高興透過桃園機場的通路，讓嘉義精品咖啡的溫暖香氣，提升國際能見度，飛向更多角落。」翁章梁的肯定，如冬日陽光，照亮每位咖啡農友的前路。
桃機公司董事長楊偉甫，也親自品嘗手沖精品咖啡，那一刻，他的眼中滿是溫暖的喜悅。他分享道：「很高興桃園機場能成為這場溫馨之旅的跳板，向國際旅客展現臺灣精品咖啡的香氣與文化底蘊。我們期盼臺灣咖啡的溫暖，能飄得更遠、更廣，成為國內外旅客最美好的旅遊記憶，讓全世界從一杯咖啡，愛上臺灣。」楊偉甫的期許，像機場燈光般，引領咖啡香氣飛向無垠天空。
從即日起，這4大臺灣精品咖啡正式進駐桃園國際機場！旅客們可以在昇恆昌位於第一航廈、第二航廈管制區內的EVERRICH L.E.A.F.與Wing Café，選購這些珍貴的咖啡豆，還能由專業手沖培訓人員，沖煮出暖心的一杯精品咖啡。除了阿里山產區的經典之選，現場也備有臺南東山、南投日月潭、雲林古坑等優質產區的咖啡豆，邀請大家一同品味臺灣咖啡的多元溫暖風貌。更令人期待的是，豆御香將於明年1月代表臺灣，參加杜拜咖啡競標賽（Dubai Coffee Auction），與全球頂尖精品咖啡同台競標，用臺灣的高品質，溫暖征服世界！
出席「台灣咖啡飄香世界」阿里山精品咖啡發表會貴賓（左起）豆御香藝伎莊園主曾福森、達邦．琉璃七彩莊園主莊家榮、嘉義縣長翁章梁、昇恆昌免稅商店董事長江松樺、桃園機場公司董事長楊偉甫、昇恆昌免稅商店總經理江建廷、鄒築園莊園主方政倫、雅慕伊咖啡莊園主浦瀚文。(主辦單位提供)
咖啡香氣溫暖國門 昇恆昌在今日於桃園機場舉辦「臺灣咖啡飄香世界」阿里山精品咖啡發表會。(記者曾振祿攝)
今年臺灣咖啡界奧斯卡「卓越盃」（Cup of Excellence，簡稱COE）冠軍（左1）與亞軍精品咖啡豆（右1）進駐昇恆昌免稅商店販售，向全球旅人展現臺灣精品咖啡的世界級實力。(主辦單位提供)
昇恆昌免稅商店將引進更多具特色與故事性的精品咖啡，協助咖啡農友開拓國際市場。(主辦單位提供)
專業咖啡師手沖精品咖啡，讓更多國際旅人從一杯咖啡認識臺灣。(主辦單位提供)
