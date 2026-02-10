桃機連3架「Mayday」 肇因不只掉輪子 還有人走錯路

桃園國際機場8日晚間近7點，短短8分鐘內3架航班陸續發出「Mayday」訊號，肇因為外籍廉航一連串的獨立意外，交通部民航局已著手調查。專家指出，除了德威航空輪胎脫落，越捷航空走錯滑行道，才是闖禍真正主因。

禍不單行 外籍廉航先後出包

德威航空TW687班機，8日下午降落桃園機場時輪胎意外脫落，為清除輪胎碎片，機場北跑道關閉約100分鐘。原本應變不是問題，且陸續調度妥當，不料越捷VJ942班機又搞狀況。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系系主任盧衍良指出，北跑道重新開放後，已可供航班降落，但越捷班機走錯滑行道，為了讓它脫離，北跑道被迫再度關閉。如果沒有越捷這個意外插曲，「其實3架航機都可以正常落地」。

罕見「May Day」連發 8分鐘內3架

盧衍良認為，德威班機爆胎後，各家機組員評估可行性，決定在空中盤旋待命，等待地面跑道開放，當下油量也足夠。結果越捷班機突然殺出來，導致按評估進行的航機，被迫應變非原先預期的狀況，造成8分鐘內「Mayday」頻發。

盧衍良直呼，這種獨立事件連續發生，真的是比較罕見的狀況。3架班機分別是長榮航空BR392、長榮航空BR007，以及香港航空HX260，我民航局表示，針對國籍長榮航空2架班機，正著手調查。

