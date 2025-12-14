桃機過夜有撇步！轉機旅客限定「600元消費券」 最佳休息區在這

機場管制區內盥洗室。（圖／TVBS）

在現實生活中，電影《航站情緣》的情節正在桃園國際機場上演。近期有美國男子在桃園機場滯留超過一週，引發關注。桃園機場其實設有多處可供旅客休息的場所，包括非管制區24小時開放的空間、管制區內的盥洗室、淋浴間，甚至還有膠囊旅館可供過夜。當班機延誤或取消時，旅客可以利用機場內的各種設施度過等待時間，有些資深旅客甚至會自備眼罩和耳塞，以確保在機場也能安穩過夜。

機場管制區內盥洗室。（圖／TVBS）

近日，一位美國男子在桃園機場逗留超過一週的情況引起了大家的注意。這名男子在機場內吃喝拉撒睡都自行解決，甚至有人目睹他穿著睡袍在機場閒晃，在廁所梳洗，睡在候機室座椅上。這情景讓人聯想到湯姆漢克斯主演的電影《航站情緣》，該電影描述旅客被迫滯留在機場生活的故事。當旅客遇到班機延誤或取消時，桃園機場提供了多種選擇。有些旅客表示，他們會找咖啡廳如星巴克坐著，或者在附近找地方住一天。還有旅客選擇在機場逛街打發時間。桃園機場的非管制區全天24小時開放，任何人都可以進出。但需要注意的是，若違反相關規定，如妨礙安全秩序或破壞衛生，航警會出動驅離。根據統計，今年驅離勤務已執行多達20次。對於已經報到過安檢或是需要轉機過夜的旅客，機場管制區內還設有膠囊旅館。有旅客分享了使用機場膠囊旅館的經驗，表示是從網上得知桃園機場有過夜選項，因此預訂了這項服務。另一位旅客則認為設施相當完善且漂亮。

桃園機場管制區內設有膠囊旅館。（圖／TVBS）

此外，桃園機場還有合作商家，為外國旅客提供600元消費券，可在轉機等待期間使用。旅遊達人也分享了機場過夜的撇步，指出桃機第二航廈有多處休息點，其中五樓的南側商場人流較少，相對安靜，適合休息。許多資深旅客會自備眼罩和耳塞，確保在機場也能度過安穩的一晚。

