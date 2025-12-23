桃機遭恐嚇！揚言放置炸彈 捷警持槍戒備
桃園機場日前遭受炸彈恐嚇威脅，有不明人士揚言將在機場及機場捷運全線放置炸彈，引發高度警戒。捷運公司接獲消息後立即採取行動，加派捷運警察與保全人員進行全線巡邏，確保旅客安全。此事件發生在張文無差別攻擊案後，社會氛圍緊張之際，同時也出現多起模仿言論，包括有網友因發表「張文為什麼不等跨年」等鼓吹暴力言論而被逮捕。
桃園機場周邊可見捷運警察全副武裝，身著防彈背心、防割手套、手持槍枝，部分警力甚至配備盾牌，在機場周邊來回巡視。這一大規模警力部署是因為在23日下午4點多，當局接獲有人威脅要在機場及機捷沿線放置炸彈的消息。機場捷運警方表示，他們會對可疑的人事物進行攔查，務必確保機場的絕對安全。警方增派人力巡邏，對每個人、每件物品都特別留意，機場捷運車廂內同樣加強巡視力度。
警方目前針對公共區域，如機場大廳、機場捷運內部等地全面巡邏。此外，機場垃圾桶、廁所等處也被納入搜查範圍。桃園機場捷運公司表示，行控中心在收到恐怖攻擊訊息時，立即通知捷運警察，加派人力在各站戒備，同時由全線站務及保全人員進行巡檢。至於嫌犯身分及動機，警方尚未掌握相關訊息，仍在持續調查中。
張文無差別攻擊事件已引發社會高度不安，民眾在網路上的言論也受到嚴格監控。一名穿著灰色羽絨外套的男子因在網路上張貼「張文為什麼不等跨年再行動」以及「該提倡殺人正義」等多則言論，內容涉及鼓吹暴力、恐嚇民眾，隨即被北市調查局執行搜索並拘提到案。
恐怖攻擊事件奪走3條無辜性命，民眾仍處於緊張情緒中。當局強調，任何涉及恐嚇的言論都將被依法偵辦，以防止再度造成社會恐慌。
