桃機驚傳塞車！行李輸送帶卡死原因曝光 網怒：又是這凶器

（記者許皓庭／桃園報導）桃園國際機場今（9）日清晨發生行李收運受阻意外。受 9 天春節連假出國潮影響，機場湧入大批旅客，不料上午 6 時許行李輸送系統出現運作異常，導致第 2 至第 5 號報到櫃台作業一度停擺。據了解，事故主因為旅客行李上的束帶脫落並捲入系統滾筒，造成機械故障，托運作業因此延誤約 40 分鐘。目前系統已排除障礙恢復運轉，但地勤人員仍憂心後續疏運高峰的系統承載力。

根據地勤人員在社群平台發布的資訊顯示，事故發生時由於行李無法順利送入後端分揀系統，導致報到櫃台前行李堆積，大批準備出國的旅客被迫在現場守候。現場維修人員緊急搶修後，發現輸送帶停機的元兇是一條鬆脫的行李束帶。知情人士指出，該束帶捲入輸送帶內部的滾筒導致運轉異常，系統為保護機件自動停機，這也讓第一線人員無奈感嘆，已宣導多次不建議使用外部束帶，卻仍發生類似事故。

雖然故障狀況在半小時後順利解除，但面對即將到來的春節疏運高峰，機場工作人員表達高度憂慮。有地勤人員發文直言，不敢想像等到大年初三（2月19日）出國人潮真正達到巔峰後，目前的行李處理系統能否承受龐大的負荷。此番言論也引發網友熱烈討論，不少人建議機場應強化對行李附件的宣導，甚至有民眾提議應由旅行社先行告知旅客，避免使用易脫落的掛牌或束帶，以維護機場整體運作效率。

針對此類事件，機場營運單位重申，行李輸送帶為精密自動化系統，外部加掛的束帶、吊牌若未固定牢靠，極易在高速移動中脫落並卡進機械縫隙，造成整條作業線停擺。專家建議，旅客若有行李識別需求，應優先選擇一體成型的辨識標記或內建式鎖具，避免使用彈性過大或容易鬆脫的附加配件，以免造成自身及其他旅客的行程延誤。

