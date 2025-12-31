桃機驚魂！背包行動電源突自燃竄煙 旅客手灼傷

桃園機場第一航廈昨夜驚傳有旅客隨身包內，行動電源冒煙燃燒。（圖／東森新聞）





昨（30）日晚間11點多，有旅客來到桃園機場大廳，隨行包裡頭的行動電源，疑似鋰電池碰撞後導致，隨即燃燒還冒煙，當下他立即將行動電源拿出，並用腳踩滅火，導致手部灼傷，後續機場航警、消防人員立即到場撲滅火勢，結束這起驚魂記。

大批消防人員航警，聚集在機場大廳，緊急拉起範圍，因為地面上，黑色包包內的行動電源，突然爆炸瀰漫煙霧，警消小心翼翼用夾子，夾取爆炸物品。

目擊旅客：「這到底是什麼東西啊。」

突如其來的狀況，讓目擊民眾全都嚇得驚魂未定，地點居然還是在桃園機場，30日晚間接近晚上11點，有旅客來到第一航廈報到大廳，隨行包裡頭的行動電源，突然冒出火花，旅客立即將行動電源拿出，並用腳踩滅火，卻也導致他的手部輕微灼傷，趕緊送醫治療。

廣告 廣告

其他旅客：「你可以看一下行動電源，有沒有異常的發熱跟冒煙，之前政府也有說，幾個牌子是需要回收的，就是檢查一下那個牌子跟型號。」

根據了解，疑似是行動電源裏頭的鋰電池，碰撞導致異常才會起火冒煙，但到底怎麼會發生這種事。

化學老師張丕白：「鋰鈉鉀銣銫鍅，這幾個元素都是非常活潑，如果在碰撞的情況下，兩個金屬片就會形成短路的現象，這個情況下電流會變得非常大，就會引起非常高的溫度而起火燃燒。」

化學老師就提醒，電池液、外殼都是可燃物，再加上空氣助燃，一旦溫度夠高，行動電源就容易著火，幸好相關單位迅速啟動應變機制，這起驚魂記終於落幕，但還是要提醒民眾，隨時都要檢查行動電源是否損壞、膨脹或異常，以免帶上飛機造成更大危機。

更多東森新聞報導

雲林雙屍肇逃甘蔗車司機落網！警追「神祕第1撞」

基隆連日大雨！5噸巨石滾下山 險砸路過車輛

潛藏「行人殺手」！婦水溝蓋踩空 鐵片割肉、傷可見骨

