桃機「入境事先確認」開跑！15條日本航線、適用對象這裡看

桃園國際機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，實施首日1月29日自上午6時45分至下午2時30分，共執行IT236、IT256、BR118、IT714、CI194等5個航班，分別飛往函館、秋田、仙台、岡山及熊本等機場，近千名旅客在桃園機場候機室完成辦理事先確認入境資料，有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間。

適逢寒假出國人潮較多，機場公司建議旅客提前抵達機場。圖：機場公司提供

機場公司表示，自1月29日起至2月25日止，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個機場，合計15條航線、122個航班的旅客，適用對象為台灣出發至日本「短期滯在」之入境目的者，都可選擇參加。

廣告 廣告

適逢寒假出國人潮較多，機場公司建議旅客提前抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；此外防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，另請確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。相關資訊請上桃園機場官網查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

前志願役騙人赴泰當豬仔勒家屬165萬 竟還扯出非法傾倒廢棄物

韓國偵探代表團來台交流 深化台韓合作機制、共築亞洲跨國調查體系