桃機「第三航廈北廊廳」正式啟用！賴清德拋3大期許：拚2.2兆產值

總統賴清德在今天的啟用典禮上，提出對第三航廈的3大期許，包括第三航廈要如期在2027年完工、聯外交通一定要如期完成、2045年桃機服務客運量達8300萬人次，創造2.2兆元的經濟效益。 圖：桃園機場公司／提供

[Newtalk新聞] 桃園國際機場第三航廈北廊廳自12月1日開放試營運，到昨（24）日已服務超過5.8萬名旅客、259架次航班使用，並於今（25）日正式啟用。對此，總統賴清德在今天的啟用典禮上，提出對第三航廈的3大期許，包括第三航廈要如期在2027年完工、聯外交通一定要如期完成、2045年桃機服務客運量達8300萬人次，創造2.2兆元的經濟效益。

「桃園國際機場第三航廈北廊廳」今日正式啟用。總統賴清德也在啟用典禮上致詞，提供對第三航廈的3大期許，第一個是第三航站區於116年如期如質完成啟用，因為是採取先建後拆的政策，一定要完工之後，第三跑道才有辦法施工，希望不要超過2032年。

廣告 廣告

第二個期許是現在量體變大了，聯外交通是非常重要的，國一甲、國二甲快速道路，高公局一定要如期完成開闢，主體航站下面的北捷A14站一定要如期完成；第三個是要朝2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.27兆元經濟效益的目標邁進；也期盼桃園機場與周邊航空、觀光、科技等相關產業攜手合作，引領台灣經濟再創高峰。

對此，桃機公司指出，第三航廈北廊廳自12月1日開放試營運，到12月24日期間有超過5.8萬名旅客、259架次航班使用，現場問券滿意度超過4.6顆星，未來第三航廈將導入智慧、綠能的建築概念，融合在地文化與藝術美學，打造一座兼具先進科技、運輸觀光與人文底蘊的多功能航廈，將為國人帶來嶄新的國門意象。

根據桃機公司資料，第三航廈北廊廳全長738公尺，挑高13公尺的開放空間搭配大面積玻璃帷幕，在普立茲克獎英國建築大師理查羅傑斯(Richard Rogers)的設計下讓人耳目一新，旅客可近距離欣賞飛機起降；新增8個靠橋停機位，其中2個為全國首次導入多架航空器機坪系統(MARS)，可彈性容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，提升機坪智慧調度效率。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

航空業新氣象！虎航明年開放空服員「戴眼鏡、穿運動鞋」執勤

推動全社會防衛韌性法制化 賴清德：有韌性的台灣最難被擊倒